Prins Nikolai skal være soldat i Varde

Prins Nikolai kunne måske vælge at satse på sin modelkarriere, efter han sprang ud som model for modefirmaet Burberry for nylig, men det gør han ikke - i hvert tilfælde ikke "kun".

Når han bliver student til sommer begynder 18-årige Prins Nikolai på en to-årig reserveofficeruddannelse på Hærens Sergentskole i Varde, oplyser han til ugebladet Tæt På.

Prins Joachim og Grevinde Alexandras ældste søn går altså i faderens fodspor. I år er det netop 30 år siden, at Prins Joachim var sergent i Dronningens Livregiment i Varde.