Prinsesse Benedikte delte 265.000 kroner ud

Repræsentanter for 12 sønderjyske foreninger modtog mandag formiddag tilsammen 265.000 kroner, som prinsesse Benedikte uddelte på vegne af I.P. Nielsen Fonden til minde om Dronning Ingrid.

Dagens uddeling af midler fra I.P. Nielsen Fonden til minde om Dronning Ingrid.fandt sted på Nordborg Slots Efterskole.

I sin tale til legatmodtagerne fortalte fondsbestyrelsens formand, Anna Margrethe Ikast bl.a., at midlerne i fonden skyldes salget af I.P. Nielsen-Hjemmet i Sønderhav, og at forløberne for dette hjem, Dronning Ingrids to feriehjem i hhv. Blåvand og Bøgebjerg, har givet tusindvis af børn gode ferieoplevelser.

Prinsesse Benedikte sagde bl.a.til de fremmødte gæster og prismodtagere:

- Dronningen og jeg føler os stærkt knyttet til denne landsdel, og arbejdet i fonden her giver mig en god mulighed for at komme rundt til mange steder i Sønderjylland. Jeg ved, at min mor ville sætte stor pris på alle de legatmodtagere, der er valgt i år, fordi de repræsenterer børn og unge i foreninger, hvor pengene vil blive brugt på bedste måde.

Det er i år 12. gang, der uddeles midler fra fonden. Fondens bestyrelse har valgt 12 ansøgere, som modtager legater på tilsammen 265.198 kroner.

Fondsbestyrelsen prøver at placere legatuddelingerne rundt i hele Sønderjylland for at understrege, at fondsmidlerne skal komme børn og unge i hele landsdelen til gavn. De foregående år har man været på bl.a. Gram Slot, Tørning Mølle, Kunstmuseet i Tønder og Brundlund Slot.