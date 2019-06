Prinsesse Benedikte indvier Jacob A. Riis Museum

På Lørdag åbner dørene for offentligheden til det spritnye Jacob A. Riis museum, og i dag indvies det af Prinsesse Benedikte.

Jacob A. Riis Museum indvies i dag af Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte, som også bliver protektor for museet.

Til stede ved indvielsen var også flere af Jacob A. Riis' efterkommere - blandt andre hans tipoldebarn Lela Riis Agnew fra New York og hendes to sønner Dallas og Riis, som er tiptipoldebørn af Jacob A. Riis.

- Jeg synes, det er fantastisk, at Jacob omsider får sit eget museum. Jacob skal bare have et museum i Ribe! Med hans historie giver det kun mening, så folk i Danmark og hele verden kan lære mere om ham, siger tipoldebarnet Lela Riis Agnew til TV SYD.

Barndomshjem bliver til museum

Det nye museum ligger i Sortebrødregade i Ribe, som er Jacob A. Riis' barndomshjem.

På Jacob A. Riis Museum vil gæster blive sat ind i New Yorks slum i 1890’erne og få et indtryk af, hvad det var for en virkelighed, Riis bevægede sig i, og hvordan han var med til at forandre den.

Jacob A. Riis var den første fotodokumentarist, som med sine billeder dokumenterede kummerlige vilkår i New Yorks slum. Og i kraft af sit tætte venskab med selveste Theodore Roosevelt lykkes det ham også at sætte sit fingeraftryk på datidens socialpolitik – hvorfor han i dag også ofte betegnes som en social reformator.

Dagens åbningsceremoni er kun for inviterede gæster, og på lørdag åbner museet for offentligheden.