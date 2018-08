Prinsesse Benedikte kommer også til Ribe

Prinsesse Benedikte følges med sin søster til Ribe, hvor hun besøger det kommende Jacob A. Riis Museum, som hun er protektor for.

Prinsesse Benedikte kommer torsdag til Ribe.

Hun følges med Dronning Margrethe til Vikingecenteret, hvor hun i en pause i arrangementet kører ind til det kommende Jacob A. Riis Museum, der har til huse i Quedens Gaardkarréen i den centrale del af Ribe.

Prinsesse Benedikte er protektor for museet, og museumsinspektør Flemming Just, vil vise prinsessen rundt i den gamle bygning.

- Ombygningen af museet er fuld gang, og lige nu er det n

æsten kun ydervæggene, der står, fortæller museumsleder Flemming Just til TV SYD, og fortsætter: - Vi er utroligt glade for, at prinsesse Benedikte har sagt ja til at være protektor for Jacob A. Riis Museet.

Ombygningen koster ni millioner kroner, og selve museet skal indrettes for seks millioner kroner. museumsdirektøren fortæller, at stort set alle penge er fundet til det omfattende projekt.

Som protektor for museet bliver det også Prinsesse Benedikte, der åbner det nye museeum den 27. juni 2019.

