Prinsesse Benedikte opfylder lokale ildsjæles drømme

Trampoliner, luftgeværer og tennisborde var på ønskelisten, da Prinsesse Benedikte delte legater ud for i alt 324.404 kroner.

Dagen stod i ildsjælenes tegn, da H. K. H. Prinsesse Benedikte mandag formiddag delte legater ud til 18 lokale projekter ved legatoverrækkelsen i I.P. Nielsen Fonden på Restaurant Bind i Kruså.

Formanden for fondsbestyrelsen, Anna Margrethe Ikast, indledte pengeregnen med en kort tale, og derefter sagde prinsesse Benedikte et par ord, inden hun overrakte legater til de glade modtagere.

- Det er altid en stor glæde, fordi det er til foreninger, som brænder for deres medlemmer. De vil alle gerne gøre en forskel og hjælpe børn og unge, og med legaterne har de mulighed for at give et ekstra skub, hvor der er brug for det, fortæller H. K. H. Prinsesse Benedikte til TV SYD.

En af modtagerne var Sønderborg Handicap Idræt. Her glæder formand, Flemming Egedal, sig over den økonomiske støtte.

- Det er os en stor ære, og vi er uendeligt glade for det, siger Flemming Egedal til TV SYD.

Legatet på 29.000 kroner skal bruges til to nye luftgeværer, der er lavet i lette og justerbare materialer, så børn i alle aldre kan være med.

I alt blev der uddelt 324.404 kroner til i alt 18 forskellige modtagere.

Efter legatoverrækkelsen spillede Sønderborg Musikskole nogle numre, og det var muligt for de indbudte at nyde et glas mousserende vin og kanapeer.

H. K. H. Prinsesse Benedikte er protektor for fonden, der støtter projekter med fokus på oplevelser og læring for børn og unge i Sønderjylland.