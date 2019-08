Prinsesse Benedikte var med til at åbne EM

Prinsesse Benedikte, der er protektor for Parasport Danmark, deltog onsdag eftermiddag ved åbningsceremonien af EM i kørestolsrugby i Vejle.

100 europæiske rugbyspillere i sportskørestole er klar til at deltage, når DGI Huset i Vejle de næste dage er rammen om EM i kørestolsrugby.

Åbningen fandt sted onsdag eftermiddag med deltagelse med deltagelse af prinsesse Benedikte, der er protektor for Parasport Danmark.

EM er kulminationen på Parasportens År i Vejle, der igennem hele 2019 har satset massivt på at synliggøre parasporten og de danske para-atleter i tæt samarbejde med Parasport Danmark.

- I Vejle har vi virkelig set frem til at være hjemmebane for det danske landshold, og forhåbentlig får vi sammen skabt en kulisse, der giver de danske spillere en afgørende fordel. Personligt har jeg glædet mig til at opleve det her, siden vi løftede sløret for Parsportens År i starten af året, siger 1. viceborgmester og formand for kultur- og idrætsudvalget i Vejle Dan Arnløv, (K). vil helt sikkert være at finde på lægterne i DGI Huset.

Det danske landshold i kørestolsrugby møder Polen kl. 16.

