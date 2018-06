Prinsesse fejrer 50 år gammel bro

Egernsundbroen lukkes for trafik mens broens 50-års jubilæum i dag fejres med deltagelse af H.K.H Prinsesse Benedikte.

I 1968 klippede Prinsesse Benedikte snoren til Egernsundbroen. Broen erstattede den kædefærge, der siden 1931 havde forbundet Alnor på Sundeved og Egernsund på Broagerland, så trafikanter slap for en længere omvej, når de skulle krydse det smalle sund.

Det smalle sund mellem Egernsund og Alnor har altid været et trafikknudepunkt i området. Foto: Google maps (Grafik: TV Syd)

I 2018 krydser flere end 9.000 biler broen i døgnet, men netop i dag må bilisterne væbne sig med tålmodighed og bruge den lange vej udenom: Broen vil nemlig være lukket ned i, mens der holdes jubilæumsceremoni.

Egernsundbroen lukkes klokken 12.30 og genåbnes så hurtigt, det kan lades sig gøre, når ceremonien er slut klokken 14.30.

For at fejre 50-års jubilæet har Sønderborg Kommune inviteret H.K.H Prinsesse Benedikte til at afsløre en jubilæumsplade under ceremonien. Prinsessen vil derefter få rundvisning på havnepladsen i Egernsund.