Problemer med at ringe 112 er løst

Patienter, der ikke kan ringe 112, bør møde op på nærmeste akutmodtagelse.

Opdatering: Artiklen er opdateret med oplysninger fra Region Syddanmark om, at problemerne med at ringe til 112 var løst ved 15-tiden.

Borgere i Region Syddanmark kan atter ringe til sygehusene og 112. TDC's problemer med telefonnettet i regionen er løst.

TDC har repareret den fejl på mobilnettet, der fra fredag morgen betød, at der opstod problemer med at ringe til skadesvisitationen, sygehuse, psykiatrien samt 112 på Fyn og senere resten af Region Syddanmark fra mobiltelefoner, der anvender TDC’s mobilnet, oplyser Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Problemerne begyndte 9.30-tiden og fortsatte indtil kl. 14.00.

Region Syddanmark oplyser, at den på nuværende tidspunkt ikke er bekendt med, at de ustabile telefoner skulle have haft alvorlige konsekvenser for patienter. En intern undersøgelse i Region Syddanmark skal nu afdække eventuelle konsekvenser af det ustabile telefonnet.

TDC oplyser, at der fortsat kan være problemer med mobilnettet på dele af Sjælland, Øerne og Bornholm.

Mød selv op eller prøv anden tlf

TDC’s problemer med et ustabilt mobilnet havde spredt sig til Syd- og Sønderjylland. Problemerne betød, at der kunne være udfald på opkald, også når man ringede 112 og til sygehuse i hele Region Syddanmark.

Patienter og borgere, der ikke kunne komme igennem på 112 blev opfordret til i stedet at møde op ved nærmeste akutmodtagelse, eller prøve fra en anden telefon.

Læs også Politikere kræver svar fra TDC efter nedbrud: - Det handler om liv og død

Det er anden dag i træk og femte gang på fire måneder, at der kan være problemer med at ringe 112 via TDC’s netværk.