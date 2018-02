Producer bag prisvindende film: Vejle kan også

Filmen Gælden har vundet prisen som bedste film ved filmfestival i Berlin. Der er brug for flere film fra Jylland, mener produceren bag filmen.

Hele Vejle stod bag spillefilmen Gælden. Virksomheder, borgere, og kommunen støttede med timer og kroner. Det har vist sig at kunne betale sig.

Filmen har netop vundet prisen som bedste film på den internationale filmfestival Berlin Lift Off Filmfestival 2018.

- Vi beviser, at vi er lige så godt med, som dem i København. Jylland kan også, siger Claus Thomsen, hovedproducer hos Jysk Filmproduktion, som står bag filmen.

Han mener, at det bliver lavet rigeligt med film i København, og nu skal Jylland på banen.

- Vi kan mærke, at der er brug for det her i Jylland, og vi vil gøre vores for at lave flere film i Vejle og generelt i Jylland, siger han til TV SYD.

Claus Thomsen er glad for prisen, og den anerkendelse der følger med. Han ved ikke endnu, hvornår der kommer en ny film, men han fortæller, at de arbejder og kæmper for en ny film, som er optager i området:

- Der er et stort miljø for det her i Vejle, så det skal nok komme.