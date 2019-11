Professor: - Man kan zig-zagge el-ledningerne rundt om de fleste ejendomme

Energiminister Dan Jørgensen, Soc.dem., havde torsdag kaldt Energinet i høring i landstingsalen for at kaste lys over linjeføringen af 200 elmaster gennem Jylland. Foto: Folketingets TV

På torsdagens høring i klima-, energi- og forsyningsministeriet skulle Energinet stå på mål for nogle af de beslutninger, som selskabet har truffet i forbindelse med den 170 kilometer lange linjeføring til over tre milliarder kroner.

Blandt andet påpegede professor ved institut for energiteknik ved Aalborg Universitet Claus Leth Bak, at man kunne vælge at zig-zagge ledningen rundt om ejendomme.

- Hvis man zig-zagger, så ville man kunne køre ledningen rundt om de fleste ejendomme og mindre bebyggelse. Man vil kunne flytte den ved at bruge knæk på ledningen efter behov. Det koster lidt mere, ikke meget, og rent elektrisk sker der ikke noget ved, at man zig-zagger, sagde Claus Leth Bak ved høringen.

Henning Hyllested så helst, at man satte hele linjeføringen på pause, og fokuserede på en grønnere løsning.

Det forslag mener landdistriktsordfører fra Enhedslisten, Henning Hyllested, at man skal arbejde videre med.

- Det lyder rigtig interessant. Så det er da bare at komme i gang, men det kræver, at Energinet skal ud og tale med alle de folk, der bor i korridoren med masterne, og det trænger de til efter den her mudrede proces, siger Henning Hyllested til TV SYD.

Det er klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen, soc.dem., som har indkaldt selskabet til høringen, efter flere eksperter i starten af november ifølge Jyllands-Posten vurderede, at det var muligt at grave mere af linjeføringen ned i jorden, end de 15 procent som Energinet tidligere har meldt ud.

Selvom ingen af de fremmødte eksperter kritiserede Energinets vurdering af, at maksimalt 15 procent af ledningerne kan graves ned, var flere fremmødte politikere efter høringen enige om, at hele processen med at placere de godt 200 elmaster har været mangelfuld.

- Jeg synes ikke, vi har fået oplysninger på rette tid og sted, og jeg vil kende alle argumenter, inden jeg træffer beslutninger, siger Venstres folketingsmedlem Hans Christian Schmidt til TV SYD.

Master kunne helt undgåes

Folketingspolitiker Hans Christian Schmidt er ikke færdig med at stille spørgsmål til minister Dan Jørgensen i sagen om linjesøringen af 200 elmaster. Foto: Steen Brogaard

Samtidig stiller venstrepolitikeren også spørgsmål til de rammer, som Energinet selv har sat for projektet, og konsekvenserne det har haft.

- Nu er jeg ikke ekspert, men er valgt til at stille de kritiske spørgsmål. Er det for eksempel nødvendigt, at man har lagt så stramme præmisser ned eller kunne man gøre det anderledes, spørger Hans Christian Schmidt.

Rammerne bliver også trykprøvet af professor ved institut for energiplanlægning ved Aalborg Universitet Brian Vad Mathiesen, som påpeger, at man helt kunne undgå at skulle sætte master op, hvis man lavede en anden type forbindelse til England.

- Her kunne man helt undgå at føre luftledning, men det har man ikke gjort, fordi man er bange for søgsmål fra Englands side. Også selvom samfundsøkonomien er bedre i det projekt, og jeg kan ikke begribe at det ikke er blevet fremlagt for ministeren, sagde Brian Vad Mathiesen under spørgerunden til dagens høring.

Efter høringen melder Venstre ud, at man ikke er klar til at godkende den nuværende plan, og der følger flere spørgsmål til ministeren.

- Jeg tager simpelthen alle de spørgsmål, som blev stillet i dag, og så ser vi svarene, siger Hans Christian Schmidt.

Hos Enhedslisten vil man gå længere og foreslår, at man pauser projektet bag ledningsføringen, indtil man kan sikre en grønnere omstilling. Partiet har kaldt minister Dan Jørgensen i samråd den 28. november.

- Vi taler om overskydende vindmøllestrøm, så lad os bruge den strøm og investere i store varmepumper, som eksperterne peger på og sæt viking-link på standby, indtil det er nødvendigt, Henning Hyllested.d