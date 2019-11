Protest, demonstration, aktion

Omkring 30 børn og voksne fra Esbjerg drog fredag morgen med bus fuld af slagsange til København for at demonstrere for bedre normeringer i daginstitutionerne.

Omkring 30 forældre og børn satte sig fredag morgen i en bus med kurs mod København for at deltage i en protestmarch arrangeret af forældrebevægelsen 'Hvor er der en voksen'?

Vi går efter at få minimumsnormeringer i vores institutioner, og vi giver ikke op. Michelle Blank Petersen, arbejdsløs, Esbjerg

Kravet fra forældrene er, at en voksen maksimalt må have ansvaret for seks børn i børnehaver og tre børn i vuggestuer.

Og det er vigtigt, at forældrene står sammen og råber op, lød det fra forælder, Michelle Blank Petersen i Esbjerg.

- Vi går efter at få minimumsnormeringer i vores institutioner, og vi giver ikke op. Det er vigtigt for vores børns velbefindende og fremtid, mener hun.

Udover protestmarchen i København er der demonstration i Herning - og - så er der en landsdækkende aktion.

Jo flere der holder børnene hjemme, jo flere opråb der når politikerne, jo bedre. Tena Uldahl-Nielsen, pædagogstuderende, Esbjerg

Demonstrationen er helt enkel: Hold barnet hjemme lige netop i dag. Tøm institutionerne for unger for at få opmærksomhed. To af dem er Tena Ulhdal-Nielsens datter Ida og hendes veninde Mynthe.

Tena bliver hjemme med datteren Ida og hendes veninde Mynthe. Foto: Tena bliver hjemme med børnene

- Jo flere der holder børnene hjemme, jo flere opråb, der når politikerne, jo bedre. Så håber vi, de forstår, at vi mener det, siger Tena Ulhdal-Nielsen.

Ifølge styregruppen i 'Hvor er der en voksen i Esbjerg' er flere end 250 børn blevet passet hjemme i dag.