Protest mod vindmøller ramt af hærværk

Store skilte med protest mod vindmøller er ramt af hærværk. Offer mener, at mølle-tilhængere står bag, men det tror formanden for lokal forening ikke..

Normalt sker der ikke så meget i Haved/Rejsby-området nord for Skærbæk. Men natten til tirsdag blev der lavet hærværk mod syv skilte og bannere med tekster som "Kæmpemøller, nej tak".

Hærværket gik blandt andet ud over skilte hjemme hos Lotte Täkker, som er imod havmøller.

- I morges vågnede jeg op til nogle vandaliserede bannere og skilte. Det er ret skræmmende, for skiltene har jo et budskab, som nogen ikke synes, skal ud. Og skiltene står inde på privat grund, hvor nogen er trængt ind, og det er selvfølgelig ulovligt, siger Lotte Täkker.

Næppe drengestreger

Hun mener, at hærværket er begået af borgere, som siger ja tak til møllerne.

Vi må næsten formode, at det er tilhængere af vindmøller, som står bag Lotte Täkker, som har fået skilte med vindmølle-modstand ødelagt

- Der står "Kæmpe møller Nej tak" på skiltene. Så vi må næsten formode, at det er tilhængere af vindmøller, som står bag. Der er begået hærværk flere steder i området, så det er lidt for organiseret til at være drengestreger, siger Lotte Täkker.

Tilhængere tager afstand

Vattenfall planlægger 18 møller på 180 meter i området. Møllerne vil give et afkast på i alt 180 millioner kroner, siger RVB (Foreningen til fremme af udvikling i Rejsby, Vodder og Brøns sogne). RVB's formand, den tidligere borgmester Svend-Ole Gammelgård, er ked af nattens hærværk.

Jeg kan ikke forestille mig, at nogle af vores medlemmer har gjort det her Svend-Ole Gammelgård, formand for foreningen RVB, som ønsker at få møller i området.

- Det tager vi skarpt afstand fra, for det er slet ikke den slags metoder, man skal bruge. Jeg har kigget på vores medlemsliste og kan ikke forestille mig, at nogle af medlemmerne har gjort det her. Det er også mit indtryk, at tilhængere og modstandere af projektet sagtens kan være i stue sammen og taler pænt til hinanden, siger Svend-Ole Gammelgård.

Foreningen vil få overskudet fra én af de 18 møller, hvis projektet bliver til virkelighed.

- Møllerne vil give grøn energi. Samtidig vil de give os penge til at udvikle vores lokalområde, forklarer Svend-Ole Gammelgård.

Ked af udsigten og striden

Mens nogle af borgere taler om udvikling, miljø og den økonomiske gulerod, så er andre, som Lotte Täkker, bekymret for udsigten til de høje møller. Samtidig er hun ked af den strid, som møllerne er anledning til.

- Det er en sag, der virkelig skillene vandene her i de små byer. Venner er blevet til fjender, og naboer bekriger hinanden. Det kan godt bekymre mig i det her ellers så velfungerende, lille samfund, siger Lotte Täkker.