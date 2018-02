Protester hjalp ikke – omstridt hotelbyggeri er vedtaget

Varde Byråd har stemt ja til at bygge 50 hotelboliger i Blåvand - under 100 meter fra Vadehavet. Til trods for stor modstand.

2.928 underskrifter imod hotelbyggeriet - og omkring 40 fremmødte demonstranter - var ikke nok. Tirsdag aften stemte 14 ud af 25 byrødder i Varde Byråd for forslaget.

- Det var en svær beslutning at træffe, fordi der er rigtig mange modstandere. Det er sobre og ordentlige argumenter både for og imod. Jeg er stadig afklaret med, og tror på, at det kan gå i balance, sagde borgmester i Varde Kommune, Erik Buhl (V), til TV SYD efter mødet.

Demonstranterne vil ikke have byggeriet. De frygter, at byggeriet vil ødelægge den unikke natur. Derfor var de mødt frem til byrådsmødet med bannere med teksten ”Nej til hotelbyggeri i naturen”.

- Vi frygter, at frirummet mellem Blåvand Strand og Blåvand Fyr bliver taget fra os. Vi forventer desværre, at de stemmer for, fordi de har flertallet. Men vi håber og krydser fingre for, at nogle bliver omvendt i debatten i salen, så de stemmer nej, sagde Marianne Holm undervejs i mødet. Hun har taget initiativ til underskriftsindsamlingen.

Striden går om Hafniagrunden - en stor parkeringsplads i Blåvand. Lige på den anden side af klitten foran pladsen ligger Vesterhavet. Kommunen har fået lov til at bygge på grunden, der ligger tættere på kysten end den sædvanlige grænse på 100 meter. Det er et af ti steder i Danmark, hvor regeringen har givet dispensation fra planloven, for at kommunerne kan udvikle nye turistprojekter. Planen er at bygge 50 nye hotelboliger.

I Blåvand frygter mange af borgerne det fremtidige hotelbyggeri.

- Man kan aldrig gå tilbage igen. Om ti år kan vi ikke sige, at vi vil have Hafniagrunden tilbage og have den reetableret. Når først de har bygget, så har de bygget – og så har de ødelagt naturen dernede, siger pensionist Karin Kristiansen fra Blåvand.

Selvom der blev stemt for projektet, så berører de mange protester borgmesteren.

- Noget af det der giver stof til eftertanke er også en bemærkning fra en kollega i byrådet: Er vi at skabe en konflikt imellem borgerne i Blåvand og den turisme som vi lever af og med? Det skal vi have talt bedre igennem, slutter Erik Buhl.

De 14 byrødder fra Venstre og Dansk Folkeparti stemte for planerne, mens de øvrige partier i byrådet – Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Konservative, Liberal Alliance og Lokallisten – stemte i mod.

