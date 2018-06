Protester mod lukning af jernbaneoverkørsel bar frugt

Hillerup-overkørslen ved Ribe skal ikke lukke. Det er et af resultaterne efter dagens møde i forligskredsen bag lukningen og sikringen af jernbaneoverskæringer i landet.

På et flere timer langt møde i forligskredsen bag lukning og sikring af landet jernbaneoverkørsler blev det besluttet, at nedlæggelsen af tre jernbaneoverkørsler mellem Bramming og Tønder sættes i bero. Senest når signalprogrammet udrulles på strækningen i midten af 2020'erne tages der stilling til, hvordan disse overkørsler skal håndteres, lyder det torsdag aften fra Transportministeriet.

Blokade ved overkørsel

De tre jernbaneoverkørsler, 26, 83 og 93 var ellers udpeget til at blive nedlagt af Banedanmark. Men dén beslutning ville man ikke finde sig i ved overkørsel nummer 26 ved Hillerup Markvej. Gennem flere dage blokerede de lokale beboere vejen, så Banedanmarks entreprenørmaskiner ikke kunne komme igang med arbejdet. Protesterne nåede hele vejen til Christiansborg og torsdag aften blev beslutningen om at lukke overkørsel 26, 83 og 93 så droppet.

Folketingspoltiker Hans Christian Schmidt (V) er positiv over, at beslutningen nu er sat i bero. Han tror på, at det betyder, at de tre overkørsler ikke bliver lukket i sidste ende.

- Da vi belsuttede det her, kendte vi ikke konsekvenserne af vores beslutning. Det gør vi nu, og derfor er jeg glad for, vi får mulighed for at lave den beslutning om, siger han til TV SYD.