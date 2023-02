Få cheføkonomens råd til at prutte om prisen

Uanset om det er på et kræmmermarked eller prisen på et køleskab, forsikringer eller et lån i banken, burde det ifølge ham være naturligt at forhandle.

- Når der er et prisskilt, går vi i den danske kultur ud fra, at vi skal rette os efter det. Men sådan er det ikke, når vi køber hvidevarer og heller ikke, når vi skal have et lån i banken, siger Morten Bruun Pedersen.

Han opfordrer til, at man skal kaste sig ud i det og ikke give op, hvis man får et nej. At forhandle om priser er ikke en færdighed, man er født med. Det er noget, man skal øve sig i.