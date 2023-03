Nyt initiativ hjalp Jane ud af cigaretafhængigheden

Det er for mange mennesker svært at gøre op med vaner - og særligt, når det kommer til rygning.

Det er en problematik, som mange har stået i over årene, når et ønske om at kvitte smøgerne opstår.

Ikke desto mindre kan udfordringerne synes endnu større, hvis man er patient i psykiatrien, hvor antallet af rygere er højere end hos resten af befolkningen.

Derfor er et rygestopkursus i gang i Vejle, som er skræddersyet til borgere med psykiske lidelser, og kurset oplever en succes: 45 procent af de patienter, der har været igennem forløbet, er holdt op med at ryge.

Én af dem er Jane Rasmussen fra Give, og hun er glad for, at hun nu lever et liv uden røg og lighter.



- Jeg har ikke kunnet klare det selv. Så havde jeg bare røget videre, så det betyder rigtig meget, siger Jane Rasmussen.

Og hun er ikke i tvivl om, hvad det har givet hende at droppe de 20 daglige cigaretter.

- Jeg er ikke så forpustet længere, når jeg går ture, og det har hjulpet på min astma, siger hun.