Psykiatri-sygeplejersker hjælper nu politiet døgnet rundt

Ny udrykningstjeneste er nu klar i situationer, hvor borgere med psykiske lidelser har brug for akut hjælp.

Politiet og psykiatrien i Region Syddanmark har med begyndelsen af september fået et endnu tættere samarbejde.

Formålet er at hjælpe med at nedtrappe situationer og dermed også at undgå tvangsindlæggelser ved hjælp af en psykiatrisk udrykningstjeneste, der kan hjælpe politiet i situationer, hvor de står med et menneske med psykiske problemer.

Vi håber, at udrykningstjenesten kan give bedre hjælp i tide og dermed undgå nogle af de ulykkelige og dramatiske situationer, som vi desværre oftere og oftere oplever. Thies Mathiasen, (DF), formand, psykiatri- og socialudvalget, Region Syddanmark

Den nye tjeneste består af erfarne sygeplejersker, der sidder standby døgnet rundt. Sygeplejerskerne kan tage imod opkald fra politiet, men også fra de praktiserende læger eller vagtlægen.

Sygeplejersken vurderer, hvorvidt der er behov for telefonisk rådgivning, eller om der er behov for at sygeplejersken rykker ud sammen med politiet eller lægevagten.

- Vi håber, at udrykningstjenesten kan give bedre hjælp i tide og dermed undgå nogle af de ulykkelige og dramatiske situationer, som vi desværre oftere og oftere oplever med psysisk syge og politiet, siger Thies Mathiasen, (DF), formand for psykiatri- og socialudvalget i Region Syddanmark, til TV SYD.

Politiet rykker ud til flere og flere hændelser, som involverer personer med psykiske lidelser. Analyser har vist, at politiet har det største behov om eftermiddagen og aftenen. Derfor er der fra klokken 13 til 21 udrykningstjenester i Vejle, Aabenraa, Esbjerg og Odense, mens udrykningstjenesten i hele regionen i den stille periode fra klokken 13 til 21 dækkes fra Vejle.

Rigspolitiet oplyser, at antallet af hændelser, der involverer personer med psykiske lidelser, på syv år er steget fra knap 16.000 til cirka 43.000 om året i hele landet.

Etableringen af den akutte psykiatriske udrykningstjeneste koster 8,3 millioner kroner årligt. Det oplyser Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Region Syddanmark deltager også i et satspuljeprojekt med Fyns Politi, hvor en sygeplejerske fra Psykiatrien kører rundt i en patruljevogn med politiet på Fyn. Patruljen bliver sendt ud til de situationer, hvor der er behov for assistance fra Psykiatrien og supplerer derfor regionens egen akutte psykiatriske udrykningstjeneste.

I dette projekt deltager også Region Midtjylland med udrykningsteam hos Østjyllands Politi og Midt- og Vestjyllands Politi.