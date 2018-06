Psykisk sårbare mødes til idræt: Jeg får et liv, der er værd at være i

Idræt for Psykisk Sårbare skaber fælleskab for dem, der kan have svært ved at finde det andre steder

Læs også Morgan cykler med andre veteraner: Det giver noget fælleskab

Det er ikke alle, der har lige let ved at gå i en forening og dyrke en form for sport. Men hos Idræt For Psykisk Sårbare i Vejle, IFS, er der også plads til dem, der kan have det svært med tilværelsen.

- I mange tilfælde kan de ikke være i en almindelig idrætsforening, fordi nogle af foreningerne ikke kan rumme dem og nogle foreninger har måske ikke tænkt den målgruppe ind, siger instruktør i IFS Vejle, Kent Flager Madsen.

I foreningen mødes en gruppe borgere flere gange om ugen og dyrker idræt. En af dem er Torben Wittrup Jepsen.

- Det gør, at jeg kommer ud hver dag og møder nogle rare mennesker og får et liv, der er værd at være i, siger han til TV SYD.

Han har Asperger og kæmper med angst, men når han er til idræt med de andre psykisk sårbare, så blomstrer han nærmest op.

- Når man har Asperger, så har man ofte ikke så mange venner, så det er rart at komme ud og have et fællesskab med nogen, siger Torben Wittrup Jepsen.

I foreningen tager de sig også godt af hinanden.

- Møder man ikke op til de aktiviteter, man plejer at komme til, så får man lige en opringning fra de andre, der spørger: Hvor bliver du af? Er du okay?, fortæller han.

Nu går foreningen på sommerferien men Torben og de andre glæder sig til at komme i gang igen om fire uger.