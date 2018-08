Psykisk skadede veteraner på jernhesten gennem Danmark

Mellem den 28. august og 5. september cykler 42 krigsveteraner fra Frederikshavn til København. Fredag nåede de til Nymindegab på turens fjerde etape.

Solen skinnede og sveden dryppede fra hårgrænsen under cykelhjelmen, da veteranerne smed cyklen i græsset ved Nymindegab Strand efter at have trampet 79 kilometer i pedalerne fra Holstebro.

Det er ligesom et fællesskab, som da man var udsendt. Michael Skjoldhof Willadsen, veteran.

Det er Danmarks Idrætsforbund, der arrangerer cykelløbet Ride4Rehab for veteranerne. Michael Quist Leuenhagen fra Tjæreborg er en af deltagerne:

- Der bliver kæmpet en brav kamp for at komme hele vejen i gennem, og det er et meget godt billede på, hvordan hverdagen også kan være. Selvom solen skinner, kan man også have en indre kamp for at nå herned, og så er det fællesskabet, der gør, at man kommer igennem, fortæller han til TV SYD efter dagens strækning.

42 veteraner, der alle er hjemvendt fra krig med psykiske mén, er med på den i alt 706 kilometer lange cykeltur. En anden af deltagerne er Michael Skjoldhof Willadsen fra Oksbøl, der lider af posttraumatisk stress efter hjemkomsten. Han fremhæver også fællesskabet, som én af de ting etapecykkelløbet giver.

- Det er ligesom et fællesskab, som da man var udsendt. Det oplever man her igen, ved at man er sammen om nogle ting og hjælper hinanden. Man er en stor familie, og det betyder ufatteligt meget, siger han til TV SYD.

Cykelrytterne med egen velkomstkomité. I venstre side ses Michael Quist Leuenhagen, mens Michael Skjoldhof Willadsen er i højre side af billedet. I midten står den ene af hustruerne, Stine Willadsen. Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD

Motion med et formål

Flere af veteranerne har trænet op til cykelløbet. Hustruerne til de to nævnte veteraner var mødt op i Nymindegab for at heppe. De er slet ikke i tvivl om, at cykelløbet har en positiv indvirkning på deres mænd:

- Motion og samværet om motionen har gjort en stor forskel, siger Ingrid Aggeboe til TV SYD med en nikkende Stine Willadsen ved siden af.

På turen deltager også 18 medhjælpere. Heriblandt to fysioterapeuter og to psykologer. For Michael Quist Leuenhagen er det en fælles mission for de i alt 60 deltagere at gennemføre cykelløbet.

- Det vigtigste er, at vi alle kommer igennem. Med dem som hænger lidt med næbet eller har lidt udfordringer med at komme herned, der hjælper vi så hinanden, siger han.

- Noget af det vigtigste i det her er, at det tunge sind bliver løftet af den idræt, vi dyrker sammen.

Lørdag venter den længste af cykelturene. 127 kilometer til Haderslev. Veteranerne cykler ind i København den 5. september - på Flagdagen for Danmarks udsendte.