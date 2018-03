Psykisk syge får hurtig behandling

Helt nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at psykiatrien i både Region Syddanmark og Region Midtjylland ligger i top, hvad angår overholdelse af udredningsretten på 30 dage.

Sundhedsdatastyrelsen offentliggjorde fredag data for udredningsretten for 4. kvartal 2017 for alle landets regioner.

Tallene viser, at psykiatrien i både Region Syddanmark og Region Midtjylland er blandt de bedste i hele landet både på det voksenpsykiatriske og på det børne- og ungdomspsykiatriske område.

Således overholder Region Syddanmark udredningsretten i 97 procent af tilfældene på voksenområdet, mens det er tilfældet i 95 procent af tilfældene i Region Midtjylland.

På det børne- og ungdomspsykiatriske område er de tilsvarende tal 99 og 97 procent i henholdsvis Region Syddanmark og Region Midtjylland.

På landsplan overholdes udredningsretten i børne- og ungdomspsykiatrien i 90 procent af tilfældene og på voksenområdet er det landsækkende tal 94 procent.

- Vi opnår kun et så flot resultat med skarp fokus fra medarbejderne. Og jeg er fuld af respekt for den indsats og energi, der ligger bag den flotte målopfyldelse. Det er rigtig godt arbejde, siger Thies Mathiasen, (DF), formand for psykiatri- og socialudvalget i Region Syddanmark.