Drømmer om at blive egnsteater: Publikum afgør teaters skæbne

Der er meget på spil for Teater Jævn, når de fredag har premiere på et nyt stykke. Drømmen er at blive egnsteater i Hedensted Kommune.

Skuespillerne på Teater Jævn har flere premierenerver end normalt, når de i disse dage er i gang med de sidste prøver, inden fredagens premiere på teaterstykket 'Generalforsamlingen'.

- Det er jo lidt som at bejle til nogen og håbe på, at det bliver til et seriøst forhold og ikke bare en flirt, siger skuespiller og medstifter af teatret, Sofie Ancher Vea, til TV SYD.

Med stykket vil teatret nemlig teste, om der er interesse for og opbakning til et egnsteater blandt folk i Hedensted Kommune.

Får Teater Jævn titel af egnsteater, betyder det økonomisk støtte fra det offentlige og muligheden for at sætte stykker op rundt om i kommunen.

Men først skal byrådet altså overbevises om, at borgerne overhovedet vil have et egnsteater.

- Vi håber, at vi efterlader publikum med en følelse af at være blevet set og en følelse af, at de også har set sig selv og kan kende nogle af de ting, som vores historie handler om, siger Rasmus Ask, der er stykkets instruktør og medstifter af Teater Jævn.

Instruktør Rasmus Ask holder øje med prøverne. Foto: Pernille Leftes

Nærheden

Ifølge Rasmus Ask matcher Hedensted Kommune perfekt de ønsker, som Teater Jævn har:

- Hedensted Kommune er interessant, fordi den er en decentral kommune. Den består af en masse byer frem for én stor by. Og det passede ret perfekt med det teater, som vi gerne vil lave. Det er netop et teater, som ikke bor i et fast hus, men som kommer ud til folk og spiller, der hvor folk bor.

Netop nærheden til publikum er en af grundene til, at Teater Jævn har en drøm om at blive et egnsteater.

- Jeg vil gerne spille for nogle, som jeg også ser nede i Brugsen, når jeg er nede at handle. Jeg vil gerne rigtig tæt på og lære folk at kende og have en relation med de folk, der kommer i teatret, siger Sofie Ancher Vea, der er skuespiller og medstifter af Teater Jævn.

Hvad er et egnsteater? Egnsteatre er professionelt producerende teatre uden for Københavns, Frederiksberg, Odense, Århus og Aalborg kommuner. Kommuner og teatre indgår fireårige egnsteateraftaler, som godkendes af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst og Slots- og Kulturstyrelsen. Staten refunderer op til 50 % af kommunernes driftstilskud til egnsteatrene. Slots- og Kulturstyrelsen administrerer finanslovsbevillingen til egnsteatre. Kilde: Kulturministeriet

Publikum skal involveres

Stykket 'Generalforsamlingen' handler om en generalforsamling i foreningslivet, og stykket er bygget på rigtige fortællinger fra foreningerne i Hedensted Kommune, som er omskrevet til et teaterstykke. Og for at komme virkelig tæt på publikum, så spiller teatrets gæster også en vigtig rolle i stykket.

Folk får dog lov til at blive siddende på deres pladser, men de skal være med til at stemme, som man gør ved et rigtig generalforsamling. Alt efter, hvordan publikum stemmer, vil stykket tage en ny retning. Instruktør Rasmus Ask fortæller, at der mindst er fire forskellige slutninger på teaterstykket:

- Vi har valgt at tage ud og snakke med folk og bruge de historier, fordi så kan vi fortælle historier, som vil noget med borgerne i Hedensted, og som de har ejerskab over og kendskab til. Og for at begynde at skabe det her bånd mellem os som teater og Hedensted.

Tre af stykkets fire skuespillere på den opstillede scene i øvelokalet.

Et egnsteater i Hedensted Kommune kan være en realitet fra januar 2021, men før kommunen siger endeligt ja, kræver det ifølge formanden for Udvalget for Fritid & Fællesskab, Liselotte Hillestrøm, at Kulturministeriet godkender kommunens ansøgning.