Rådgivningscenter til demensramte og pårørende åbner i dag

Det første af to rådgivnings- og aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende er klar til at tage imod.

Demensfællesskabet Lillebælt er et nyt rådgivnings- og aktivitetscenter for mennesker med demens og deres pårørende med lokalafdelinger i både Fredericia og Kolding. Centret blev en realitet, da Fredericia Kommune og Kolding Kommune sidste efterår fik 2.529.000 kr. fra Sundhedsstyrelsen. Nu er første afdeling klar i Sundhedshuset i Fredericia.

- Jeg er glad for, at vi nu kan slå dørene op til et rådgivnings- og aktivitetscenter for demensramte og deres pårørende. Det er et stærkt initiativ, og det styrker vores vision om et demensvenligt Fredericia. Det har fra starten været vores hensigt at skabe et demensvenligt sundhedshus, og rådgivnings- og aktivitetscentret er et meget vigtigt skridt på vejen, siger formanden for Senior- og Handicapudvalget i Fredericia, Susanne Bjerregaard Mørck (A).

Anonym rådgivning til alle

Centret tilbyder åben, anonym rådgivning, netværk med ligesindede og andre aktiviteter. I centret er man velkommen, hvis man er pårørende, ven, nabo eller har en demenssygdom.

Demensfællesskabet er tænkt som et center, hvor fagpersoner, frivillige, kommune, foreninger, pårørende og de demensramte selv mødes og arbejder sammen om den gode sag. Der skal bl.a. uddannes frivillige rådgivere henover sensommeren/efteråret til at hjælpe med samtaler, ligesom kommunens demenskonsulenter vil være tilstede i den åbne rådgivning.

Fredericia Sundhedshus holder officiel åbning i dag. Afdelingen i Sundhedscenter Kolding åbner den 4. juli.