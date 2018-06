Rådhus ribbet: Politiet finder dele af uvurderlige PH-lamper

En 42-årig mand fra Aarhus blev torsdag sigtet for tyveriet af to specialdesignede lysekroner med PH-lamper fra Sønderborg Rådhus.

Dansk design er populært - også blandt landets indbrudstyve. Det fik de at føle på Sønderborg Rådhus, hvor der i december sidste år blev stjålet to uvurderlige lysekroner bestående af henholdsvis femten og ni PH-lamper. Den ene lysekrone hang i hallen på rådhuset, mens den anden hørte hjemme i byrådssalen.

Efter et stort efterforskningsarbejde kunne Østjyllands Politi torsdag fremstille en 42-årig mand fra Aarhus i grundlovsforhør. Han er sigtet for indbruddet. Aarhusianeren er foreløbig varetægtsfængslet i fjorten dage.

Under efterforskningen har politiet ransaget flere adresser, hvor de har fundet flere lampedele, der menes at stamme fra indbruddet.

Efter indbruddet udlovede Sønderborgs Kunstfond en dusør på 25.000 kroner for at få lamperne igen. Efterfølgende hævede byrådsmedlem Peter Hansen (V) dusøren til 50.000 kroner af egen lomme.

Det har endnu ikke været muligt at få svar på, om politiet fandt lampedelene ved hjælp af et tip. Peter Hansen selv har i hvert fald ikke hørt noget.

- Men hvor er det bare dejligt, hvis de tror, de har fat i den rigtige. Hvis det har fundet delene, så er der jo en chance for, at de finder flere lamper. De er nok solgt nu, og så kan politiet sikkert finde frem til køberne, så det er jeg da glad for, siger Peter Hansen til TV SYD,

Han er i øjeblikket på budgetseminar, og havde ikke hørt om varetægtsfængslingen inden TV SYD kontaktede ham. Han glæder sig nu til at overbringe nyheden til resten af byrådet.

