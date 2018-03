Rådyr nedlagt efter blodig kamp

På sin daglige cykeltur i Marielundskoven ved Kolding fandt pensionist et dræbt rådyr. Med de mange blodspor i området, tror han det kunne være en ulv - eller en meget stor hund, der har været spil.

Poul Møller kører hver morgen en tur i Marielundskoven ved Kolding. Torsdag fandt han et dræbt rådyr ved bækken langs Troldhedestien.

Poul Møller fandt rådyret i Marielundskoven på sin daglige cykeltur i området. Han tør næsten ikke sige 'ulv', - men det er i hvertfald et meget stort dyr, der har nedlagt rådyret, mener han. Foto: John Melin

Det er tydeligt med de mange blodspor i sneen, at der har fundet en voldsom kamp sted mellem rådyret og dyret, der har dræbt det.

- Det er et meget stort dyr, vil jeg mene - en rigtig stor hund, eller måske det unævnelige - en ulv, spiger Poul Møller.

Blodspor i sneen langs bækken flere steder indikerer, der har fundet en voldsom kamp sted mellem de to dyr, mener Poul Møller, der fandt det døde dyr i Marielundskoven torsdag formiddag. Foto: John Melin

TV SYD har fredag forsøgt at få kontakt til Naturstyrelsen for en kommentar, men uden held. Vi vil gerne høre deres vurdering af, hvem der dræbte dyret, og om de har tænkt sig at tage en DNA-test for at finde ud af det.