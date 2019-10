Rabat på kreativitet gav publikumsrekord på Kreative Dage

Nicoline Malling Hemmsen elsker at og sy og lave perler, derfor havde hun og en veninde for første gang fundet vej til Kreative Dage i Fredericia. Foto: Hans Laustem, TV SYD

Den 11. udgave af Kreative Dage i Messe C i Fredericia denne weekend slår alle rekorder.

24.500 mennesker besøgte den kreative messe, der løb over tre dage fra fredag til søndag.

- Det er 20 procent flere gæster end sidste år, hvor vi havde 20.500 besøgende, fortæller en glad Lars Søndergaard, messechef i Messe C.

Kreative Dage i Messe C i Fredericia 2019 slår publikumsrekord med 24.500 besøgende. Foto: Hans Laustem, TV SYD

En forklaring på så stor fremgang er blandt andet, at indgangsbilletten søndag er billigere end de andre dage:

- Vi har i år valgt for første gang at sænke indgangsprisen fra 110 kroner til 95 kroner søndag, da den dag traditionelt har været mere stille end de to andre dage, og det har givet bonus. Alene i dag har vi 2.500 flere gæster end søndagen sidste år, siger Lars Søndergaard.

Flest kvinder - i alle aldre

Med omkring 250 udstillere, fire scener med 80 foredrag, modeshows og demonstrationer samt de tusindvis af gæster er Kreative Dage ifølge arrangørerne nordens største messe for kreativitet.

Gæsterne er overvejende kvinder, og de kommer i alle aldre for at lade sig inspirere af de mange udstillere indenfor strik, syning, patchwork, trædrejning, smykkefremstilling, pileflet, bagning og meget mere. Og de helt unge finder også vej til messen.

16-årige Nicoline Malling Hemmsen fra Fredericia er kommet sammen med sin veninde. Det er første gang, de er på messen.

- Vi kan godt lide at være kreative. Specielt at sy og lave perler, så vi har set på en masse stof og smykker, og nu går vi efter smagsprøverne, fortæller hun.

Bagning er populært også på Kreative Dage. Foto: Hans Laustem, TV SYD

Bagning er populært

Og smagsprøver er der mange af. Specielt af kager og bagværk.

- Vi kan mærke, at programmer som Den store bagedyst er super populære, og det smitter også af her på messen, fortæller Lars Søndergaard.

Lisbeth Jensen elsker at bage og var på inspirationstur. Foto: Hans Laustem, TV SYD

Lisbeth Jensen fra Ejby på Fyn er en af dem, der er kommet for at lade sig inspirere og kigge på udstyr til sin store passion kagebagning:

- Jeg slapper rigtigt meget af ved at bage, så det er sjovt at komme her og lade sig inspirere. Indtil nu har jeg kun snuset omkring og smagt nogle lækre flødeboller.