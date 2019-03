I weekenden blev de første nye assistenter ved store cykelløb uddannet. De skal bl.a. bruges, når Tour de France kommer til Danmark i 2021. De hedder Race marshalls

I weekenden kørte en ny uddannelse ud i virkeligheden. Race marshall er navnet på en mand på motorcykel, som er uddannet til at hjælpe ved store cykelløb. Han kører foran rytterne og sikrer sig, at vejen er farbar, han kører med kamerafolk og officials mv.

I weekenden deltog 22 motorcyklister i det første kursus i Kolding. Det er planen, at der skal uddannes 200 race marshalls i Danmark. Hør et klip med arrangøren af kurset, Niels Peter Lorentsen, øverst i artiklen.

Den første uddannelse af race marshalls blev i weekenden gennemført i Kolding. Foto: Nicolai Reinhold, TV SYD