Racerkørere suste rundt for syge børn

I dag kunne folk komme ud at prøve racerbiler i Fredericia, da stolte bilejere stillede deres køretøjer til rådighed for køreture med publikum. Formålet var at samle penge ind til forskning i leversygdomme, som rammer børn og unge.

- Der er mange, der ryster på både arme og ben, fordi de har fået sådan et adrenalinskud af det og sagt "det vil vi prøve igen!" Der var også en voksen, der var oppe at køre i ni forskellige biler, siger Palle P. Hansen, stifter af Fair Fonden.

Det kostede 100 kroner at komme op at køre, og så fik passagererne mellem 3-6 ture på Køreteknisk Anlæg i Fredericia.

Inspireret af mor på Facebook

Arrangementet blev afholdt sammen med Bilmesse og Brugtmarked og var arrangeret af Fair Fonden, som arbejder for at give børn et bedre liv. I alt blev der samlet mellem 25-30.000 kroner ind i dag, estimerer Palle P. Hansen fra Fair Fonden.

Ideen til eventet opstod, da Palle Hansen så en video, som Josephine Renée Adamsen havde lagt på Facebook. Josephine Renée Adamsen er mor til sønnen Romeo, som lider af en leversygdom. I videoen fortæller hun om udfordringerne med at have et barn med en leversygdom.

- I dag samler vi ind til leversyge børn. Det er sådan, at der mangler en masse forskning i Danmark om leversyge børn og unge, siger Palle P. Hansen, stifter af Fair Fonden.