Radiovært og præst får sviner som afskedsgave

Radiovært og sognepræst Kristian Ditlev Jensen fra Holbøl har fået nyt job. I en artikel i lokal avis får han kritik for at efterlade et sogn i krise.

Sognepræst Kristian Ditlev Jensen har sagt sit job op i Holbøl. Han har fået arbejde som præst i Skagen.

Han blev ansat for 1½ år siden og fik en hård start. Menighedsrådet kunne ikke samarbejde med ham og sagde deres poster op. Det er ikke kommet frem, hvad den konflikt konkret skyldes.

Journalist, redaktør og ejer af ugeavisen Gråsten Avis / Bov Avis, Gunnar Hattesen skrev 18. juni en artikel om præstens afsked. I artiklen stod der blandt andet:

- Forud for opsigelsen er der gået et år med bitter uro, dyb strid og magtkamp.

Gunnar Hattesen fastholder kritikken. Der er ikke nær så mange arrangementer som der plejer. Bla. har der ikke været nogen sogneudflugt.

Til det siger menighedsrådsformand Bente Thygesen Poulsen, at det skyldes at menighedsrådet ikke har haft så stor en økonomi og at der var planlagt en udflugt til efteråret.

- Men den er lige blevet aflyst, for det var Kristian Ditlev Jensen, der skulle have været guide. Men der har været koncerter og fællesspisning til påske.

Det er vildt

Kristian Ditlev Jensen synes det er vildt, at Gunnar Hattesen skriver sådan en afskedssalut.

- Jeg talte syv - otte udokumenterede påstande. Jeg er selv journalist, og mener det er grundlæggende forkert, at der ikke er nogen kilder på påstandene.

Til det siger Gunnar Hattesen til TV SYD, at det mener han er i orden i en ugeavis. Han siger videre, at det ikke er en leder, eller kommentar, men en redaktionel artikel.

Billedteksten er det, der falder præsten mest for brystet. Her står der at "Der er glæde at spore i Holbøl sogn efter at Sognepræst Kristian Ditlev Jensens opsigelse".

- Det er virkelig vildt og slet ikke noget jeg kan genkende siger Kristian Ditlev Jensen til TV SYD.

Konfirmationsundervisning

Gået på klingen, siger redaktør Gunnar Hattesen, som ikke selv bor i sognet, at han har fået en henvendelse om manglende konfirmationsundervisning.

Provst Kirsten Sønderby bekræfter overfor TV SYD, at hun har modtaget en enkelt forældrehenvendelse om konfirmationsundervisningen.

- I forbindelse med Kristian Ditlev Jensens sygdom, har der været indsat en vikar. Der kunne godt have været en bedre kontinuitet i undervisningen, men vi har gjort, hvad vi kunne, siger provsten til TV SYD.

Hun har ikke modtaget klager og oplever ikke uro. Hun er tvært imod imponeret over det nye menighedsråd, der har været hurtige til, at sætte sig ind i opgaverne.

Skilsmisse og alenefar

Kristian Ditlev Jensen fortæller til TV SYD, at han har været på barsel i 2-3 måneder og har været sygemeldt en måneds tid, da han kort efter ansættelsen i Holbøl, blev skilt og stod alene tilbage med to blebørn på hhv. 15 og 3 måneder.

I følge provsten har Kristian Ditlev Jensen fået lov til, at holde orlov fra sin opgave i nabosognet Bov.

Ikke et sogn i kaos

I Gunnar Hattesens underrubrik skriver han, at Holbøl er et sogn i kaos.

Det afviser både provsten og menighedsrådsformanden Bente Thygesen Poulsen. De oplever ikke, at der er samarbejdsproblemer i det nye menighedsråd.

- Jeg er ked af at han rejser. Jeg synes han er en god præst og en god formidler, siger Bente Thygesen Poulsen.

Holbøl sogn ligger i Aabenraa Provsti og har 1.101 medlemmer af folkekirken. Sognepræsten Kristian Ditlev Jensen (48) er også forfatter og radiovært på Radio 24-7, hvor han har et ugentligt samtaleprogram der hedder Sukiyaki.

- Det er et program jeg laver i min fritid. Også præster har fritid, siger sognepræsten.

Begravelser

Præsten får ros af bedemand Kirsten P. Madsen.

- Han er kendt for, at holde nogle gode personlige taler.

Et af sognebørnene Jens Peter Skjøth undrer sig over, og stiller sig uforstående over for, at det kun har været muligt, at få lov til at holde begravelser kl. 10 om formiddagen.

Til den kritik siger Kristian Ditlev Jensen, at det ikke er rigtigt, og at det i øvrigt er menighedsrådet, der afgør på hvilke tidspunkter der kan afholdes begravelse.

- Det skal ske med hensyn til gravernes arbejdstider, så de kan nå at gøre arbejdet med graven færdig, siger Kristian Ditlev Jensen.

På hjemmesiden afdøde.dk kan man bla. se, at der den 26. marts blev afholdt begravelse kl. 12:30 fra Holbøl Kirke.

Pressenævnet

Gunnar Hattesens Gråsten Avis, har flere gange fået kritik fra pressenævnet. Bla. i en sag fra 28. januar 2019, om Sønderborgs borgmester, der ikke fik lejlighed til at forholde sig til en kritisk artikel.