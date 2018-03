Radonalarm: Husejere bestiller målinger i hundredvis

Hedensted Kommune slår radonalarm. Den opfordrer husejere til at måle den radioaktive gas under boligen.

Det lugter ikke, det kan ikke ses, og det kan ikke føles - men der er masser af den radioaktive gas, radon, i undergrunden i Hedensted Kommune, og det er i sådan en grad, at kommunen nu har opfordret husejere til at få målt radonniveauet i deres huse.

19.550 husejere har fået en mail i deres e-boks, og 438 har efterfølgende bestilt en måling af deres hjem.

- Det er da ikke rart at tænke på, at der er radon i ens hus. Jeg kunne ikke tænke mig at flytte, men havde jeg vidst det, inden vi købte huset, havde vi nok fundet et andet, siger Frank Lundemo fra Hedensted, som har fået foretaget målingen to gange. Begge gange var radonniveaet langt over det anbefalede.

Radon er skadeligt for helbreddet og er blandt andet mistænkt for at være medvirkende årsag til 300 tilfælde af lungekræft hvert år.

Tager ikke sorgerne på forskud

Hedensted Kommune er én af de fire kommuner i Danmark, der har den højeste koncentration af radon i undergrunden. Radon er en radioaktiv gasart, der kan sive ind i huset, hvis huset ikke er isoleret med en såkaldt radondug, der blev lovkrav efter 1997. Det er altså huse, der er bygget før 1997, hvor der er risiko for, at radonniveauet bliver for højt.

Lars Lundsberg fra Hedensted bor i et hus fra start 80’erne. Han har netop bestilt en måling.

- Det er da lidt spændende, hvad den siger. Vi tager ikke sorgerne på forskud, men det er klart, at hvis den viser, at radonniveauet er alt for højt, må vi gøre noget, siger han.

I 2016 og 2017 valgte 84 husstande i Hedensted Kommune at få målt deres boliger for radon, og målingerne viste sig i 71,9 procent af tilfældene, at være over de anbefalede 100 Bq/m3.

I Frank Lundemos hus viste den første måling sig at være tæt på 200 Bq/m3.

- Jeg læste en del om, hvad man selv kunne gøre for at sikre sit hjem, og vi begyndte at lufte ud flere gange dagligt, ligesom vi tætnede sprækker i fundamentet, men det var altså ikke helt nok, siger han.

Den næste måling viste sig nemlig at være 152 Bq/m3.

- Næste skridt må være, at vi hiver tæpperne af i soveværelset og stuen og tætner der, siger han.

En radonmåling kan kun foretages i vintermånederne og resultatet kommer efter 60 dage.