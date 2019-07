Hærgede med pulverslukker: Ramte lejlighed med spædbarn

To berusede mænd hærgede natten til fredag to lejligheder med en stjålet pulverslukker. En to måneder gammel baby måtte til kontrol på sygehuset efter hændelsen.

To mænd fra Esbjerg vågner formentlig fredag morgen med tømmermænd på mere end én måde. Omkring klokken 01 natten til fredag stjal en 24-årig mand og hans kammerat på 25 år en pulverslukker fra Cirke K i Strandbygade i Esbjerg. Pulverslukkeren valgte de to mænd senere at tømme ind ad åbentstående vinduer i to lejligheder i Finlandsgade.

Den ene lejlighed fungerer til daglig som lydstudie og er derfor fyldt godt op med dyrt, teknisk udstyr. Teknik, der på ingen måder har særlig godt af at blive ramt af det hvide pulver fra brandslukkeren. I den anden lejlighed i Finlandsgade bor der en to måneder gammel baby.

- Den to måneder gamle baby var efterfølgende til kontrol på sygehuset, fortæller vagtchef Nikolaj Hølmkjær fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Hurtig anholdelse

De to hærværksmænd blev anholdt kl. 01.30 i Skolegade. At anholdelsen kunne ske så hurtigt skyldes to ting, beretter vagtchefen.

De to mænd skal nok forvente erstatningskrav af en anseelig størrelse. Nikolaj Hølmkjær, Vagtchef, Syd- og Sønderjyllands Politi

- De to mænd var blevet fanget af videoovervågningen på Cirke K-tankstationen og så var der desuden vidner, der havde set de to gå afsted med pulverslukkeren i byen. Så vi havde rigtig gode signalementer, siger Nikolaj Hølmkjær fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Ifølge vagtchefen venter der nu de to mænd hver en bøde. Og de må nok også forvente, at der kommer erstatningskrav af anseelig størrelse for de skader, pulveret fra brandslukkeren har forårsaget i lejlighederne i Finlandsgade.