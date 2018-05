Heden har godt af at blive brændt af. Men lige nu er det altså uden for sæsonen.

Det ligner noget fra et tørkeramt land i Afrika, men det er Randbøl Hede efter branden, som brød ud fredag. Omkring hundrede brandfolk var lørdag og søndag stadig beskæftigede med at efterslukke spontant opståede småbrande på grund af den stærke vind.

Naturen genopretter sig selv på sådan et hedeareal, og afbrænding en gang om året er en del af hedens cyklus. Tyttebær kommer endda tilbage i større omfang, end før, fortæller skovrider Inken Breum Larsen fra Naturstyrelsen Trekantområdet.

Det er skæbnens ironi, at styrelsen ikke nåede at brænde heden af i år. Nu er det sket alligevel, men uden for sæsonen. Det gik ud over dyrene.

Randbøl Hede er sort efter branden. Foto: Vibeke Illum Marcussen, TV SYD

