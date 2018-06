Randbøl hede sprudler af liv efter hedebrand

Selvom det stadig ser sort ud efter branden på Randbøl Hede for fire uger siden, så har heden ikke taget skade.

Fredag er det fire uger siden et syv kvadratkilometer stort område brændte på Randbøl Hede mellem Vejle og Billund. I videoen herover kan du se, hvordan heden ser ud i dag. Sort, afsvedet og øde ser det ud. Men kigger man godt efter, er de første tegn på liv begyndt at bevæge sig op gennem den brændte jord.

- Det ser sort ud, men det er bestemt ikke dødt. Vi har set, der er myrer, vi har set hugorme, vi fandt en lærkerede, der er masser af fuglesang. Der er masser af liv i den hede. Ilden er gået så hurtigt henover, at der faktisk er alt det liv, som der var inden branden, siger Inken Breum Larsen, der er skovrider for Naturstyrelsen på Randbøl Hede og Frederikshåb Plantage.

Det er helt normalt for heden at brænde - faktisk sætter Naturstyrelsen årligt ild til heden for at pleje den. Derfor har vegetationen ikke taget skade, og de første lyngplanter begyndte at spire allerede to uger efter branden.

- Den her naturtype har behov for pleje. Derfor ligner det, det vi er vant til at se efter en kontrolleret afbrænding. Bare større selvfølgelig. Men for heden er det her ikke nogen dårlig ting, siger Inken Breum Larsen.

De kontrollerede hedeafbrændinger skal finde sted før 1. april, blandt andet fordi det går ud over dyrelivet, hvis det brænder senere. Derfor var Naturstyrelsen også bekymrede for, at mange dyr ville gå til i branden. Men stik mod forventningen, nåede de fleste dyr at flygte.

- Vi er overraskede over, at vi ikke har fundet flere døde dyr. Vi har ikke fundet døde rålam. Jeg havde en medarbejder, der fandt en død larve. Der er sikkert flere dyr, der er gået til, men det er overraskende få, siger Inken Breum Larsen.

Der gik ild i heden den 25. maj om formiddagen. Brandårsagen er stadig ukendt, men politiet mener, der kan være tale om et cigaretskod. På grund af den usædvanligt tørre maj og en skiftende vind bredte branden sig meget hurtigt. Det tog syv skiftehold af 60 brandmænd tre dage at slukke ilden.