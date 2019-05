Jelling Festival: Se rapper freestyle festival-forudsigelser

Vi udfordrede rapperen Pede B til en freestyle, hvor han ud fra tilfældige ord skulle forudsige, hvad der kommer til at ske på Jelling Musikfestival 2019.

- Jeg skal trække et par kort, som om man trækker granatsplinten - snakke om hvad der sker på Jelling 2019.

Sådan lyder første linje, da Pede B kaster sig ud i en freestyle om Jelling Musikfestival.

Pede B, der privat hedder Peter Ankjær Bigaard, er en dansk rapper fra Hellerup, og onsdag aften optrådte han på årets Jelling Musikfestival.

Han har vundet MC’s Fight Night, der er en konkurrence i improvisation og freestyle, hele tre gange.

Med en freestyle er der noget på spil, for det kan godt fucke op. Pede B, rapper

Sidste gang han vandt, var i 2009, men selvom han ikke har været synlig i konkurrence-miljøet siden, er freestylen langt fra lagt på hylden.

- Jeg freestyler i alle mine shows, for det giver en ret unik oplevelse, som jeg deler med mit publikum, fortæller han.

Det kan gå helt galt

Freestylen, som Pede B udfører om Jelling Musikfestival, er drevet af ti ord og mindre sætninger, som han selv har trukket fra en bunke med stikordskort.

Det betyder, at han skal have ord som et surt opstød, at løbe tør for toiletpapir og en hund i løbetid med i sin freestyle.

De ti ord - Et par fuckhoveder - Naboer der aldrig hilser - Daggammel remoulade - Et surt opstød - En hund i løbetid - At løbe tør for toiletpapir - En god røv og et grimt ansigt - Tvangsfodring - Remee - Grøn Koncert Se mere

- Jeg synes, at freestyle giver en intimitet med publikum, fordi jeg interagerer direkte med dem. Jeg får noget input fra dem, som jeg skal basere mine rap-tekster på, forklarer Pede B.

Han er overbevist om, at også publikum synes, at freestyle er et spændende element til en koncert.

- Med en freestyle er der noget på spil, for det kan godt fucke op, og det kan godt gå helt galt, siger han og tilføjer:

- Det tror jeg, publikum sætter pris på, for det viser jo, at du tager dit arbejde alvorligt, frem for at man bare trykkede på en knap i nakken og leverede fuldstændig det samme show, som man altid havde lavet.

En speciel oplevelse for publikum

Pede B har rappet siden han var barn, og han husker tydeligt en ganske særlig oplevelse, der for alvor tændte lysten til at freestyle.

Som teenager var han til koncert med en rapper i Vega i København, der under sin optræden freestylede om de ting, han havde oplevet samme eftermiddag.

- Jeg blev så fascineret, for den oplevelse var speciel for os som publikum. Han kunne jo ikke stå dagen efter i Oslo eller Hamborg og lire det samme af, fortæller Pede B.

Du kan lytte til Pede B freestyle om Jelling Musikfestival 2019 i toppen af artiklen.