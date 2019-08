Naboer til nye kampfly: - Rapporten er mangelfuld

Fredag klokken 12.30 var der frist for at svare på miljørapporten om konsekvenserne af, at Skrydstrup tager nye og mere larmende kampfly i brug.

Det er en lidt træt formand for Foreningen Flyvestation Skrydstrups Naboer, der fortæller, at de har afleveret deres høringssvar på miljøkonsekvensrapporten om de nye jagerfly i Skrydstrup. Og den rejser flere spørgsmål, end den besvarer, mener naboerne.

- For det første vil vi gerne have at vide, hvad maksimumstøjværdien er. Samtidig er der beregninger over, hvor meget flyene larmer om natten, men ikke om dagen, hvor der jo også bliver fløjet. Der er ingen svar på, hvordan støjen påvirker børn, voksne og husdyr, forklarer Agnes Rosenlund.

Kompensation vigtig

Naboerne er selvfølgelig også voldsomt interesserede i at høre, hvor meget deres boliger falder i værdi, og hvordan det ser ud med at få kompensation for tabet.

- Vi har et stort håb, og det er, at kompensationsordningerne bliver fleksible. Når vi nu ikke ved ret meget om noget som helst, så er det vigtigt, at vi senere kan gå ind og ændre størrelsen på kompensationen, når vi får de svar, siger Agnes Rosenlund.

Alle svarene kommer nu tilbage til Forsvaret, der skal evaluere dem.

- Vi forventer da bestemt, at de bliver læst, når vi nu har brugt så meget tid på dem, siger nabo-formanden.

