Noah på 13 år: Rart at drikke kaffe og spille røvhul med mor efter skole

Ifølge TV2 og TV2 regionernes børnepanel efterspørger børn mere tid sammen med deres forældre. I Øster Snede er Noah, Anna og August så heldige, at deres mor har tid til dem, når de kommer hjem fra skole.

- Det er meget rart, for så kan man blive taget godt imod. Man kan drikke en kop kaffe eller spille røvhul.

Sådan svarer 13-årige Noah Jakobsen på spørgsmålet om, hvad der er godt ved, at hans mor er hjemmegående.

Når skoledagen slutter for Noah og hans to søskende, Anna på 10 år og August på seks, ved de, at deres mor har tid til dem.

Jeg tror, hun kender mig lidt bedre, fordi hun bruger mere tid sammen med mig. Noah Jakobsen, 13 år

Spørger man TV2 og TV2 regionernes børnepanel på to hundrede 6. klasses elever, ligger det højt på listen over et godt liv, at forældrene har tid til at være sammen med dem.

Netop det har de tre søskende i Øster Snede ved Hedensted opnået. At deres mor er til stede og kan snakke, hjælpe med lektier og bage pandekager.

- Hun er der bare hele tiden for én, det er dejligt, fortæller Noah.

Mia Jakobsen og datteren Anna spiller kort efter skoletid. Foto: Thor Hedegaard, TV SYD

Ud over hyggen og trygheden er der endnu en gevinst for Noah og hans søskende ved at have en hjemmegående forælder.

- Jeg tror, hun kender mig lidt bedre, fordi hun bruger mere tid sammen med mig. Det betyder også, at hun bedre kan forstå mig, hvis jeg siger et eller andet om for eksempel skolen. Det er meget fedt, for så skal jeg ikke til at forklare hende alting hele tiden, fortæller Noah.

Børnenes Danmark Hvordan ser dagens Danmark egentlig ud, hvis man ser det fra børnehøjde? Uge 41 har TV 2 og de otte regionale tv-stationer fokus på Børnenes Danmark. Folkeskolereform, minimumsnormeringer og nationale tests fylder meget, men hvad er børnene optaget af? Et børnepanel, bestående af 6. klasseselever fra hele landet, forsøger at give et indblik i, hvordan det er at være barn i 2019 og hvilke bekymringer, der kan være. Se mere

Mor: De voksede lidt for hurtigt op

For fem år siden sagde børnenes mor, Mia Jakobsen, sit job op som biblioteksleder og blev hjemmegående på deltid.

- Jeg synes, det gik lidt for hurtigt med, at de voksede op. Jeg synes, jeg gik glip af alt for mange ting. Når jeg så kom hjem fra arbejde, havde jeg ikke mange kræfter og tid til børnene, siger hun til TV SYD.

I dag arbejder hun cirka 10 timer om ugen som kunsthistoriker, mens hun resten af tiden er hjemmegående.

Noah: Jeg ville ikke bytte

Mia Jakobsen erkender, at det ikke er alle, som kan leve på den måde, de har valgt

- Men selvfølgelig er det ikke alle, der kan gøre sådan her. Det er tit et spørgsmål om, at vi har valgt, som vi har valgt. Når vi så ikke bruger så mange penge, skal vi heller ikke tjene så mange, siger Mia Jakobsen.

Som det er nu, har Mia Jakobsen først planer om at vende tilbage til arbejdsmarkedet på fuld tid, når børnene er større. Og det er børnene godt tilfredse med indtil videre.

- Jeg tror ikke, jeg ville bytte det, at mor går hjemme, med noget andet, siger Noah.

For fem år siden blev Mia Jakobsen hjemmegående på deltid. Det giver tid til at spille kort med børnene og deres kammerater om eftermiddagen. Foto: Thor Hedegaard, TV SYD