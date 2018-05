Rasmus Bjerg har i 30 år drømt om at stå på festivalscenen

Rasmus Bjerg har drømt om at stå på en festivalscene, siden han optrådte til den allerførste udgave af Jelling Musikfestival. Søndag var han tilbage i skikkelse af John Mogensen.

Rasmus Bjerg, der kommer fra Vester Nebel ved Kolding, spillede John Mogensen i dramafilmen ’Så længe jeg lever’. Søndag sang han så hits fra den folkekære musiker på Jelling Musikfestival foran et hav af mennesker.

Men Rasmus Bjerg, spillede faktisk også ved den allerførste udgave af festivalen, der i år løber af stablen for 30. gang. Dengang gik han i 7. klasse og spillede med i et band, der kaldte sig Jungle Jam. De var ikke en del af det officielle program, men fik lov til at stå i Jelling by på en blokvogn og spille de fire numre, som de kunne.

- Siden dengang har jeg drømt om at stå på en scene til en festival. Det er første gang, at det er sket i dag, og det var en vidunderlig oplevelse, det er første gang, at vi er ude med den her tribute til John, så i al beskedenhed gik det okay, folk var glade og teltet var fyldt. Det var et adrenalinkick, siger Rasmus Bjerg til TV SYD.

Publikum var i den grad klar til at skråle med på numre som ’Der er noget galt i Danmark’ og ’Så længe jeg lever', der som, Rasmus Bjerg selv beskriver, har dannet lydtapetet i mange danskeres liv.

- Det var jo fantastisk, jeg følte næsten, at det var mine numre, det er det jo ikke helt, jeg fik lov at låne dem af John. Det var fantastisk at mærke publikum, og den her musik egner sig jo også til det, siger han.

Rasmus Bjerg har ikke tænkt sig at lægge John Mogensen på hylden lige med det samme, fortæller han.

- John var folkets mand, og hvis der er noget folk kan lide, så er det jo en, der er der for dem, og det var John. Så nu laver vi et par festivaljobs i år, og næste år laver jeg nogle større koncerter, og kommer rundt i landet med et endnu større orkester i en flot visuel indpakning.

Publikum var mødt talstærkt frem ved Teltscenen, der var fyldt og mere til. Foto: Jacob Sejer Kristensen