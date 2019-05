Rasmus føler sig overset af politikerne – i dag jagter han deres svar

Rasmus Lund Sørensen og Inge Toft Thapprakhon fra Kolding er uafhængigt af hinanden taget til valgfolkemødet for at få sat hver sit ’oversete emne’ på dagsordenen i valgkampen.

Der er blevet snakket om klima. Der er blevet snakket om udlændinge og integration. Og der er blevet snakket om mange andre emner i folketingsvalgkampen.

Alligevel mener Rasmus Lund Sørensen og Inge Toft Thapprakhon fra Kolding, at de søndag har nogle samtaleemner med til valgfolkemødet på Kvægtorvet i Odense, som der ikke er blevet talt nok om.

- Man føler sig overset

Rasmus Lund Sørensen er kørestolsbruger og lider af cerebral parese – det som mange kender som spastisk lammelse – og han vil have politikerne til at snakke mere om handicappolitik.

- Jeg er kommet, fordi jeg er politisk interesseret, og jeg er handicappolitisk aktiv. Jeg vil gerne spørge, hvorfor mennesker med handicap fylder så lidt i valgkampen. Det er derfor, jeg er her, fortæller han.

Rasmus Lund Sørensen fra Kolding vil gøre handicappolitik til et tema i valgkampen. Foto: Anni Kirkeby Lauridsen, TV SYD

- Det fylder for lidt, for der er ingen, der nævner handicappolitik overhovedet. Man føler sig lidt overset og tilsidesat.

Derfor er Rasmus Lund Sørensens plan at gå politikerne lidt på klingen til valgfolkemødet, og Rasmus Lund Sørensen havde allerede haft en snak med blandt andre Rasmus Paludan fra Stram Kurs, da TV SYD mødte ham.

- Jeg var blandt andet ovre og spørge Rasmus Paludan, hvad deres politik på handicapområdet er.

Hvad svarede han?

- Det kunne han ikke svare på. For de har ikke lavet nogen.

- Vi vil have, politikerne lytter

Et andet sted på valgfolkemødet på TV2’s hovedkvarter, Kvægtorvet i Odense, er Inge Toft Thapprakhon fra Kolding også på jagt efter svar fra politikerne.

Hun er en del af en forening, der arbejder for interkønnedes – det vil sige en person, der ikke passer ind i den typiske definition af hankøn eller hunkøn – rettigheder.

- Vi arbejder for interkønnede. Vi arbejder for, at de får de samme rettigheder som alle andre i Danmark. Det står lidt sløjt til med det, som det er lige nu, fortæller Inge Toft Thapprakhon.

Inge Toft Thapprakhon fra Kolding vil spørge politikerne, om de vil være med til at forbedre interkønnedes rettigheder. Foto: Anni Kirkeby Lauridsen, TV SYD

Det emne er der ikke blevet snakket nok om i valgkampen, mener Inge Toft Thapprakhon. Og derfor vil hun søndag gøre politikerne opmærksomme på sin sag.

- Vi vil jo gerne have, at politikerne lytter til os og indgår i et samarbejde med os om at forbedre de her forhold.

- Lige nu er der faktisk ingen rettigheder for interkønnede i Danmark. Interkøn er ikke nævnt i lovgivningen, og de er derfor blandt andet ikke dækket i anti-diskriminationslovgivningen.

Valgfolkemødet på Kvægtorvet i Odense slutter søndag aften med en debat mellem statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen.