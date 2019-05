Rasmus fra Flensborg skal til Bruxelles

Vælgerne i Slesvig-Holsten har sendt en meget ung politiker til Bruxelles. 33 år er han, men har allerede ti års erfaring fra Landdagen i Kiel.

Selv om navnet lyder dansk, så var Rasmus Andresens forældre tyske af kultur og sind. De valgte alligevel at sende ham på Duborg-Skolen i Flensborg, hvilket så igen fik ham til at melde sig ind i det danske mindretal. Langt tilbage i familiens historie var der da også en tilknytning til Danmark.

Efter studentereksamen flyttede Rasmus Andresen til København, hvor han læste på RUC. Det et lidt af et tilfælde, at han kom tilbage til Tyskland, og et stort tilfælde, at han kom ind i politik.

- Vi var nogle studiekammerater, der havde aftalt at bo i Berlin et år, og vi var faktisk lige ved at skrive under på en lejekontrakt, da jeg blev valgt til Landdagen i Kiel, fortæller det nyvalgte medlem.

Rasmus Andresen blev valgt for Bündnis90/Die Grünen, da de havde et kanonvalg i 2009. Ved det valg gik de fra seks pladser i Landdagen til 12. Og nu er han så kommet med i en ny, grøn bølge, hvor det grønne tyske parti gik frem fra 11 til 21 medlemmer af Europaparlamentet.

Mindretallenes rettigheder

Den 33-årige politiker vil især arbejde indenfor tre områder, som han også har arbejdet med i de 10 år i Landdagen i Kiel: Finanspolitik, digitalisering og menneskerettigheder. Adspurgt om, hvad den grønne vinkel er på de områder, så siger han:

- Vi er ikke kun et miljøparti, men også et parti, der kæmper for mindretallenes rettigheder, LGBT-rettigheder og så videre, siger han til TV SYD.

Han mener, at hans tilknytning til mindretallet vil gøre en forskel.

- Helt bestemt. Jeg regner helt sikkert med, at det nye parlament og den nye kommision kommer til at gøre meget mere for mindretallene.

Partierne i parlamentet er organiseret i grupper på tværs af landegrænser, og de grønne tyskere sidder sammen med danske SF for eksempel.

- Jeg glæder mig meget til at arbejde sammen med vores søsterparti, SF, slutter han.