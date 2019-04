Rasmus Paludan kan stille op i Sønderjylland

Stram Kurs har samlet vælgererklæringer nok til at blive opstillet til Folketinget. Det kan føre til direkte duel med Thulesen Dahl og Vermund.

Stifteren af partiet Stram Kurs, Rasmus Paludan, er på vej til at blive opstillet ved det kommende folketingsvalg. Han har endnu ikke besluttet, om det skal blive i Sønderjylland, hvor partilederne Kristian Thulesen Dahl (DF) og Pernille Vermund (NB) begge stiller op.

Det svarede han lørdag til TV2, efter politiet havde forbudt ham at gennemføre en planlagt demonstration i Tønder.

Jeg sonderer lige terrænet i forhold til, hvor det er mest passende, at jeg stiller op. Rasmus Paludan, stifter og leder af partiet Stram Kurs.

- Jeg er meget tilfreds med at være i Sønderjylland i dag, selv om jeg er meget ked af, at jeg ikke lov til at demonstrere. Men vi har også lokale i Sønderjylland, som gerne vil stille op, så jeg sonderer lige terrænet i forhold til, hvor det er mest passende, at jeg opstiller, siger Rasmus Paludan.

Helst lokal kandidat

Partistifteren håber dog, at han kan få en lokal kandidat på stemmesedlen i Sønderjylland.

- Min slægt stammer fra Sønderjylland, men jeg har det bedst med, at vi stiller op med lokale kandidater, siger Rasmus Paludan, som bor i København.

TV2 har spurgt Rasmus Paludan, om det nye parti har kandidater nok til at stille op i alle landets storkredse. Det bekræfter han, at partiet har. Ifølge Paludan gælder det blandt andet provo-kunstneren Uwe Max Jensen, som gerne vil stille op i Nordjylland.

13 partier på stemmesedlen

Tidligere lørdag oplyste Økonomi- og Indenrigsministeriet, at Stram Kurs havde rundet de godt 20.100 vælgererklæringer, der skal til for at komme på stemmesedlen. Dermed bliver der 13 til bords ved partilederrunderne.

