Rasmus udskrevet efter mistanke om forgiftning: Vi spiste ost, pålæg og syltetøj

En række pensionister blev i weekenden indlagt med mistanke om alvorlig madforgiftning.

Rasmus Caspersen er en af de 11 personer, der lørdag blev indlagt efter at have spist brunch og senere frokost sammen dagen før.

Der var mistanke om, at de tidligere arbejdskolleger på 80 år var blevet smittet med botulisme, der også kaldes pølseforgiftning.

Mandag formiddag blev han og fire andre udskrevet. Seks af gæsterne er fortsat indlagt.

- Jeg har det godt. Heldigvis har jeg ikke haft symptomer på sygdommen, men jeg har spist mad, der potentielt kunne være sygdomsfremkaldende, og jeg har været sammen med mennesker, der har spist den mad, siger Rasmus Caspersen til TV SYD.

Brunch med rundstykker, ost, pålæg og syltetøj

Brunchen blev holdt hjemme hos Rasmus Caspersen i Sønderborg, og frokosten blev indtaget hos en anden fra selskabet.

- Det er en lang liste af almindelige ting, man får i et dansk hjem, når man inviterer gode venner på brunch. Der var blandt andet rundstykker, ost, pålæg og syltetøj, fortæller han.

Pølseforgiftning udvikler sig typisk i hjemmelavede produkter, men dem var der ingen af på brunchbordet hos Rasmus Caspersen.

- Det var ting, der var købt her i Sønderborg. Der var ikke nogen grund til at have mistanke til noget, siger Rasmus Caspersen, der har hjulpet Fødevarestyrelsen med at samle prøver af maden ind.

- Jeg har ingen idé om, hvor bakterien stammer fra.

Til den efterfølgende frokost stod menuen på hjemmelavet kaviarrand og hønsesalat.

Der kan gå flere dage, før Fødevarestyrelsen har fundet årsagen til madforgiftningen.