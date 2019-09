Rav: Havets guld

For femte gang er der ravfestival i Vejers, og det bliver større og større.

Det var egentlig bare en løs ide fra en lokal handlende, men to lokale kvinder, Susanne Junge og Bodil Sommer greb ideen.

- Vi synes det er dejligt, at folk kan lære om rav og om, hvad det kan bruges til, siger Susanne Junge til TVSYD.

I de fem år, der har været ravfestival, er den bare blevet større og større. Der er mange frivillige hænder med til at arrangere det, og i år er der 35 udstillere og et utal af foredrag.

Rav er havets guld. Susanne Sommer, arrangør, Vejers Ravfestival.

- Rav er havets guld, og det er utroligt at tænke på den rejse, ravet har været på i millioner af år, siger Susanne Junge.

Rav er jo som bekendt harpiks, der engang har flydt fra fyrretræer, der har groet her hos os i den tempererede zone for ufatteligt mange år siden.

På ravfestivalen i Vejers kan man høre om rav og se det blive bearbejdet, og så kan man selvfølgelig købe nogle af de mange smukke smykker, som ravkunstnerne har lavet. (Se video herunder)

- Folk kommer langvejs fra for at være med, og det er også det eneste sted i hele norden, at der er en ravfestival, fortæller Susanne Sommer.

Ravfestivalen åbnede fredag og slutter søndag eftermiddag.