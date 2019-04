Trine Kruse er vild med vinylplader: - Record Store Day er som juleaften

Trine Kruse lytter til musik fra vinylplader. Specielt filmmusik og Heavy Metal. Lørdag morgen var hun til Record Store Day for at lede efter nye titler til samlingen.

Trine Kruse arbejder som forsikringsrådgiver, men fritiden bruges på at lytte til musik fra vinylplader.

- Det er nostalgi for alle pengene. Jeg har samlet på plader siden jeg var 14-15 år, og det holder jeg aldrig op med, fortæller Trine Kruse, da TV SYD møder hende på vej ud af Jungle Records i Kolding, som siden lørdag morgen klokken 8.00 har haft rygende travlt med at lange vinylskiver over disken.

I dag er det nemlig Record Store Day. En dag Trine Kruse hvert år glæder sig til.

- Det er som juleaften, siger hun.

Dagen blev opfundet i USA for 12 år siden for at gøre opmærksom på vinylpladerne. Siden har fænomenet bredt sig - også til Danmark, hvor dagen også bliver brugt til at udgive helt nye plader.

Record Store Day betyder masser af kunder i butikken hos Jungle Records i Kolding Foto: Vibeke Illum Marcussen, TV SYD

Det betyder mange kunder i pladebutikker. Blandt andet hos Jungle Records er dagen i dag den mest travle i året. Kunderne strømmer til, og indehaver Christian Winther siger til TV SYD, at omkring 200 kunder lægger vejen forbi butikken.

- Der er noget kvalitet over vinylplader. Det er et håndgribeligt produkt, hvor du kan dyrke musikken lige som i gamle dage - en trend de unge også har taget til sig, siger Christian Winther.

Trine Kruse har købt 10 - 11 plader i dag til sin samling.

- Jeg har købt en del soundtrack (filmmusik red.), for jeg er kæmpe fan af soundtracks, og så ville jeg have The Corve og så noget dansk metal.

På spørgsmålet om, hvorfor hun holder ved vinylplader og ikke lytter til cd'er eller Spotify, er svaret helt enkelt.

- Der er fed lyd på retro-lp'er, de kan bare noget helt specielt, mener Trine Kruse.