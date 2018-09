Red Barnet håber på spontane indsamlere

Red Barnet mangler folk til at samle ind på to ud af tre ruter i Syd- og Sønderjylland. De håber, at dagens gode vejr får folk på gaden.

Solen skinner, og dagens vejrudsigt siger sensommervejr. Det får håbet til at skinne hos Red Barnet, som mangler indsamlere til to ud af tre ruter i Syd- og Sønderjylland.

Vejret er jo super. Det er lige vejr til at gå en tur og samle ind, så vi håber, at flere kommer til i løbet af dagen. Bente Lauritzen, indsamlingsleder, Sønderborg

- Vejret er jo super. Det er lige vejr til at gå en tur og samle ind, så vi håber, at flere kommer til i løbet af dagen, siger indsamlingsleder og lokalforeningsformand Bente Lauritzen, Sønderborg Kommune.

I Sønderborg Kommune er kun 38 procent af ruterne besatte, men det er muligt at komme og hente en bøtte i dag.

- Vi er i Frivillighedens Hus fra kl. 13, og man kan samle ind til kl. 16, så hvis nogle vil gå en eftermiddagstur, så kommer de bare og henter en bøtte, så giver jeg et stykke kage og en kop kaffe eller juice, siger indsamlingsleder Bente Lauritzen, Sønderborg Kommune.

Læs også Red Barnet mangler flest indsamlere i Syd- og Sønderjylland

Danske og udenlandske børn

Pengene fra dette års indsamling skal gå til, at alle børn kan få mulighed for at udleve deres fulde potentiale, leve i tryghed og få en ordentlig skolegang. Red Barnet har især fokus på de hundrede tusinde børn, der sidste år flygtede fra drab og brutale overgreb i deres hjemland Myanmar, men Bente Lauritzen minder om, at dette års indsamling ikke kun er rettet mod udlandet.

- Vi skal huske, at vi også samler ind til danske børn, som har brug for hjælp og ikke kun flygtninge ude i verden. Så jeg håber, at flere vil give en hjælpende hånd.

Du kan nå at være med

Det er flere steder muligt at melde sig som indsamler lokalt: Se de lokale indsamlingssteder her