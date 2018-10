Reddede lille piges liv – nu er Thomas en helt.

Thomas Soltau er lykkelig over at kunne gøre en livreddende forskel, da en lille pige fredag blev fundet livløs på bunden af et svømmebassin.

- Det var en fantastisk fornemmelse, at det, man har lært, også kan bruges, og uden at man er bange. Jeg hjalp bare. Det er en dejlig fornemmelse.

Ordene kommer fra den 56-årige tyske badetekniker, Thomas Soltau, efter at han fredag gav livreddende førstehjælp til en fireårig pige, som blev fundet livløs på bunden af et badebassin i Hvidbjerg Strand Feriepark.

Thomas Soltau var tilfældigvis i gang med en opgave i badelandet, da en far opdagede, at hans fireårige datter lå bunden af det 1,29 meter dybe bassin.

- Hun hopper egentlig bare ned til sin far. Hun har ikke armvinger på, og der går lige lidt tid – måske et halvt minut – inden faren opdager, at hun er i vandet og ikke svømmer men ligger på bunden, fortæller ejeren af Hvidbjerg Strand Feriepark, Lene Slaikjær, til TV SYD.

Faren var imidlertid hurtig til at få pigen op, da han opdagede hende på bunden af bassinet. Og da han råbte om hjælp var det Thomas Soltau, der ilede til undsætning.

Superhelteindsats

- Jeg giver mund-til-mund-indblæsning og hjertemassage, og hurtigt kommer pigen til bevidsthed. Der går måske et halvt til et helt minut vil jeg tro, fortæller Thomas Soltau til TV SYD.

Syd- og Sønderjyllands Politi var efterfølgende imponerede over det resolutte redningsarbejde, og meddelte allerede fredag, at Thomas Soltau vil blive indstillet til en belønning for indsatsen. Politidirektøren skal desuden tage stilling til, om Thomas Soltau skal anerkendes officielt for indsatsen.

Det er en superhelteindsats. Det er en af hverdagens helte, der træder til her. Lene Slaikjær, ejer, Hvidbjerg Strand Feriepark.

Selv er Thomas Soltau mere beskeden.

- Det er en god følelse, men vi arbejdede sammen som et team og alt fungerede, og det var vigtigt, siger han til TV SYD.

Mens Thomas Soltau gav førstehjælp, sørgede andre kolleger for, at der blev tilkaldt ambulance og lægebil til stedet.

Thomas Soltau får også stor ros af sin chef, Lene Slaikjær, som ejer Hvidbjerg Strand Feriepark. Hun kalder hans indsats for en ”superhelteindsats”. Og hun er glad for, at hendes medarbejder anerkendes af politiet for indsatsen:

- Det er vi jo superstolte over. Det er en af hverdagens helte, der træder til her. Selvfølgelig er baggrunden sørgelig, men det endte jo godt, og det er vi dybt taknemmelige for, siger Lene Slaikjær til TV SYD.

Fireårig tilbage i svømmebassinet

Lene Slaikjær fortæller, at familien var rystede efter hændelsen fredag, men alligevel fortsætter de deres ferie på stedet.

Og ikke nok med det: Familien vil tilbage i badelandet.

- Jeg har besøgt forældrene, som bor i en hytte her på campingpladsen. De er to familier afsted, og de har det efter omstændighederne godt. De er rystede og kede af det, men de sagde også til mig, at de skulle i badelandet igen. For som faren sagde – ”man må op på hesten og sørge for, at pigen ikke bliver bange for at gå i svømmehallen” – så de tager det ekstremt flot, fortæller Lene Slaikjær.

Som følge af hændelsen vil de ansatte i ferieparken fremover være mere opmærksomme på børn, der tydeligvis ikke kan svømme.

- Vi skal som badeland sørge for, at de børn der er her – som vi kan se ikke kan svømme – skal have armvinger eller bælte på. Vi må simpelthen gå til forældrene og forklare, at det er for deres egen sikkerheds skyld – det er ikke for at genere dem, at vi beder dem tage sikkerhedsudstyr på. Det sker jo i et splitsekund at børn hopper i vandet, siger Lene Slaikjær.

Thomas Soltau siger til TV SYD, at han er glad for, at han var på rette sted på rette tid og for at han havde et opdateret førstehjælpskursus i bagagen, da ulykken var ude.