Reddede mand fra at drukne: Arne fra Allinge roser to lokale helte

- Drengenes indsats var jo helt fantastisk. De alarmerede jo ligeså hurtigt, de kunne, og kom til mig med det samme.

De rosende ord kommer fra Arne Anker Svendsen, og de er møntet på 14-årige Oliver Malik Hansen og 15-årige Albert Mena fra Aabenraa. De var nemlig årsagen til, at en løber fra Bornholm blev reddet fra en drukneulykke tilbage i september.

De to sønderjyske skoleelever, der var på lejrtur til Bornholm, handlede hurtigt, da de pludselig hørte nogen råbe på hjælp ude fra havet. Med det samme løb de efter hjælp ved en nærliggende ejendom. De bankede på hoveddøren hos Arne Anker Svendsen og fortalte, at de kunne høre råb ude fra havet.

- Det var faktisk modbydeligt at få den melding, fordi det blæste 10-12 sekundmeter, og vi havde bølgehøjder op til to meter, og det var kl. 21 om aftenen, så det var mørkt, siger Arne Svendsen om situationen.

Derfra skyndte hans sig sammen med drengene ned til klipperne ved havet. Her kunne de i månelyset skimte, at en mand lå og tumlede i vandet. De to drenge fra Aabenraa var med til at få manden op af vandet, og hjælpe ham i læ i et skur i nærheden.

Heltemodet belønnes

Arne Anker Svendsen synes, at indsatsen af de to skoleelever var helt fantastisk, og han valgte derfor at lave en skrivelse til politiet om hele aktionen og drengenes heltemod.

- Jeg tænkte over, at det var første gang, at de har stået i en redningsaktion. Og det er jo egentlig ikke mig, der burde takke dem - det burde politiet faktisk gøre, fortæller han.

Da Bornholms Politi blev klar over de to drenges store indsats, valgte de at indstille dem til en pris, som de i dag fik overrakt.

Oliver Malik Hansen og Albert Mena fik i dag en pris fra politiet for deres redningsaktion på Bornholm i september. Foto: Anne Bolding, TV SYD

Af logistiske grunde kunne Oliver og Albert ikke tage turen til Bornholm i dag, så prisoverrækkelsen foregik derfor på politistationen i Aabenraa, hvor Bornholms Politi var med på en Skype-forbindelse. De to drenge var beæret over deres belønning og de rosende ord fra politiet.

- Det er dejligt at få noget ros, siger Albert Mena.

Foruden de 1.000 kroner, de hver fik for deres indsats, venter der dem endnu en gave, når de to helte igen kommer til Bornholm.