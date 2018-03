Reddere i protest: Samarbejder med lokal gul fagforening

Ambulancereddere har opgivet at få indflydelse i LO-systemet.

- Sammen er vi stærke, det er jo rigtigt, men hvad skal vi gøre, når vi ikke kan råbe de andre op? spørger formanden for den nystiftede Reddernes Fagforening, Rune Elton Rasmussen, når TV SYD beder om hans kommentar til bemærkningen fra professor og arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen om, at det er et forræderi, når den nystiftede forening forlader LO-familien til fordel for et samarbejde med Det Faglige Hus i Esbjerg, en såkaldt gul fagforening som står uden for arbejdsmarkedets hovedaftale og dermed ikke har adkomst til at forhandle løn og arbejdsvilkår med arbejdsgiverne.

De omkring 4000 reddere på det såkaldt præhospitale område har traditionelt været organiseret i de to LO-fagforeninger 3F og FOA, men udbrydere har stiftet den nye Reddernes Fagforening, som har indledt et samarbejde om administration og rådgivning med Det Faglige Hus.

Baggrunden er utilfredshed med flere tidligere overenskomster senest den fra 2017 på det private område, som 87 procent af redderne stemte nej til, men som de alligevel fik, fordi et flertal på LO-området stemte ja til det samlede resultat.

- Lige meget hvad vi gjorde, så stod vi med ryggen mod muren, siger Rune Elton Rasmussen.

- Vi er helt med på, at vi stiller os uden for hovedaftalen, men nu håber vi, at så mange af redderne melder sig ind hos os nu, så arbejdsgiverne bliver nødt til at lave aftaler med os. Det giver jo ingen mening, at de forhandler med en fagforening, der ingen medlemmer har, siger formanden for den nye Reddernes Fagforening, Rune Elton Rasmussen.

Mandag har Reddernes Fagforening et tal for, hvor mange reddere der har meldt sig ind i den nye forening. De åbnede for indmeldelser i fredags.