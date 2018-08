Reden er tom: Her er fem gode råd til dig med storkeabstinenser

Storke-tv har været ufatteligt populært, og mange har brugt hele og halve timer hver dag på at følge storkene i reden i Smedeager. Men nu er de væk, og hvad gør vi så?

Nogle får regulære abstinenser af at undvære storkene, der jo er fløjet til Afrika, utaknemmelige som de er.

Tegnene på storkeabstinenser er kort lunte, let rysten på hænderne og en ustyrlig lyst til at ringe til TV SYD og skælde ud over storkenes fravær i særdeleshed og programmerne i almindelighed. Men der en kur, der er en vej igennem den onde tid.

Vi har talt med Bente Vejle fra Almind, der efter eget udsagn kiggede på storke morgen, middag og aften. Ikke hele tiden selvfølgelig, men som en fast rutine.

- Storkene er der jo kun fire til fem måneder om året. Resten af tiden er der mange andre dyr at kigge på, siger den 65-årige folkepensionist til TV SYD.

- Folk siger, jeg har et Anders And-forhold til dyr

Bente bor på landet uden for Kolding og har udsigt over markerne, hvor der er harer, ræve og fugle. Hun har et pindsvin og flere foderbrætter i haven.

- Vi har stillet foderbrædderne, så vi kan se dem fra stuen, og fodrer fuglene hele året rundt, forklarer Bente Vejle.

Bente og hendes mand har en hund og fem dværghøns. Haven er hegnet ind, for at hunden ikke skal løbe ud på markerne og genere harer og fugle, mens de har unger. Det holder samtidig hønsene inde og i fred for Mikkel Ræv.

- Folk siger, at jeg har sådan et Anders And-forhold til dyr, men jeg synes altså ikke, vi behandler vores slagtedyr ordentligt, siger hun.

TV SYD's afdeling for gakkede tidsfordriv har udarbejdet en liste over ting, man kan lave, hvis ventetiden til næste omgang storke-tv bliver for lang, og man er ved at rive hovedet af sin samlever.