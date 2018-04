Reform skudt ned: Borgmester frygter landet knækker midt over

Forhandlingerne om en udligningsreform brød onsdag formiddag sammen til stor ærgrelse for Tønders borgmester, Henrik Frandsen (V), der mener, at det nuværende system deler landet i to.

De nuværende udligningssystem, der fordeler milliarder af kroner mellem landets kommuner, således at landets rigeste kommuner betaler til de fattigste, har længe været udsat for kritik. Både de kommuner, der modtager penge og de kommuner, der må hoste op, mener, at det nuværende system er uretfærdigt. Alligevel brød forhandlingerne om en reform af systemet sammen onsdag formiddag.

Det ærgrer Tønders borgmester, Henrik Frandsen (V). Han havde håbet, at en reform ville være faldet ud til Tønders fordel - og det selvom Tønder i forvejen er én af de kommuner, der modtager penge i det nuværende system.

- Det er beklageligt. Vi havde selvfølgelig regnet med en mere retfærdig løsning, siger han til TV SYD.

Han mener, at udligningssystemet er med til at dele Danmark i to.

- Det giver sig selv, at landet knækker midt over på den her måde. Vi har et land, hvor uligheden mellem de områder, der er i vækst og de områder, der ikke er, hele tiden bliver større. Der er dele af landet, hvor tingene står i stampe, hvor folk flytter fra og hvor husene står tomme, mens andre dele af landet buldrer derudaf. Jeg synes debatten i virkeligheden skulle handle om, hvad vi gør ved det problem, siger borgmesteren.

I starten af februar meldte 34 østsjællandske borgmestre ud, at de ikke længere ville sende milliarder til Jylland. Det startede en større debat mellem provinsen og Storkøbenhavn, hvilket ifølge Henrik Frandsen har ødelagt forhandlingerne.

- Det er svært at vide, hvad der er foregået i forhandlingslokalet, men der var lagt op til et mere retfærdigt udligningssystem. I min verden ville det betyde en økonomisk fordel for Tønder kommune. Men vi har jo nok en forskellig opfattelse af, hvad retfærdig betyder i denne her sammenhæng. Det har nok også været den store hurdle, siger borgmesteren.

Selvom Henrik Frandsen er ærgerlig over, at forhandlingerne er brudt sammen, er han langt fra overrasket. Han tror nemlig ikke, folketingspolitikerne tør røre ved udligningssystemet så tæt på et folketingsvalg.

- Jeg er så realistisk, at jeg ikke havde regnet med, at der kom noget nævneværdigt ud af de her forhandlinger. Det er nok nemmere på den anden side af et folketingsvalg, siger han til TV SYD.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) sagde tidligere tirsdag til TV 2 NEWS, at en udligningsreform kan komme på tale igen, hvis regeringspartierne genvinder magten efter et valg.