Regeringen afsætter 100 millioner kroner til grænsekontrol

Fra regeringens reserve til egne initiativer afsættes der penge til grænsekontrollen i 2019, siger minister.

Dansk Folkeparti ønsker, at regeringen afsætter et beløb til grænsekontrollen næste år, hvilket regeringen ikke i første omgang har lagt op til.

Desuden vil DF have grænsekontrollen skærpet, så der er mere kontrol i forbindelse med udrejse fra Danmark.

Det sidste er regeringen ikke meget for, siger finansminister Kristian Jensen (V) efter fredagens finanslovsforhandlinger med DF.

Til gengæld afsættes der 100 millioner kroner til grænsekontrollen. Pengene kommer fra den reserve, regeringen har sat af til egne initiativer, men som ikke er til forhandling.

- Regeringen har allerede tilkendegivet, at vi i yderligere et halvt år forventer at have grænsekontrol.

- Og det betyder, at vi ud af den reserve, som regeringen har sat af til egne initiativer, er klar til at betale for yderligere grænsekontrol ind i 2019, siger Kristian Jensen.

For en måned siden meddelte regeringen i skikkelse af udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V), at grænsekontrollen igen forlænges.

Det sker på grund af den alvorlige terrortrussel, der er mod Danmark, var begrundelsen. Danmark har haft midlertidig grænsekontrol siden januar 2016.