Regeringen lægger i sit finanslovsforslag op til at nedsætte afgifter på grænsehandelsvarer. Det er godt nyt for de danske virksomheder, mener Dansk Erhverv.

I morgen står finansminister Kristian Jensen (V) klar med tal og beregninger i Finansministeriet, når regeringens finanslovsforslag for 2019 præsenteres. Her vil han blandt andet lægge op til, at punktafgifter på grænsehandelsvarer sænkes med 135 millioner kroner. Det glæder Dansk Erhverv:

- Det er meget positivt, at regeringen lægger op til en decideret grænsehandelspakke. Det er bestemt en pakke, som slår de rette toner an, hvis man vil skabe mere fair og lige konkurrencevilkår for danske virksomheder og gøre op med grænsehandel og illegal handel, siger Brian Mikkelsen, administrerende direktør i Dansk Erhverv.

Det store spørgsmål er så, hvor pengene til nedsættelsen skal komme fra. Det afsløres til præsentationen i morgen. Den endelige finanslovsaftale forhandles dog først på plads i løbet af efteråret mellem regeringen og andre partier.